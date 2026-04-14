Туляков зовут на книжную ярмарку «Тула читает!»

Событие пройдет с 23 по 25 апреля.

В атриуме Тульского кремля состоится главное литературное событие весны — книжная ярмарка нового формата. Организаторы — Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В течение трех дней посетителей ждет насыщенная программа:

  • Встречи с авторами: возможность пообщаться с современными российскими писателями.
  • Презентации и дискуссии: обсуждение новинок, прошлого и будущего литературы.
  • Кино и выставки: показ документальных фильмов и книжные экспозиции.

Центральным событием станет большая ярмарка, на которую приедут ведущие издательства страны, включая «МИФ», «Альпину», «Молодую гвардию» и другие. Они привезут в Тулу свои главные новинки и бестселлеры.

Следить за новостями проекта можно в группе «Тула библиотечная».

сегодня, в 09:52
