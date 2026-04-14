  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  «Автобусы не моются годами!»: тулячка показала на фото жуткий салон общественного транспорта
новости
новости
Регистрация

«Автобусы не моются годами!»: тулячка показала на фото жуткий салон общественного транспорта

Девушка сообщила, что автобус принадлежит перевозчику ООО «Ирбис».

Фотографией грязного салона автобуса тулячка поделилась в соцсетях.

Она рассказала, что ехала в автобусе № 121 из центра города домой в поселок Серебряные Ключи Киреевского района.

«Вынуждена была поехать с ребенком из самого центра города-героя Тулы до места своего проживания п. Серебряные Ключи на автобусе. Рейс № 121. Заполненность автобуса в дневное время — полная посадка + стоя. Стоимость проезда — около 150 ₽. 

Заходишь в автобус, как в помойное судно, предназначенное для перевоза ненужного барахла. Автобусы не моются ГОДАМИ! Компания перевозчик — ООО «Ирбис». 

Автобус издает страшные звуки. Грязный настолько, что тяжело дышать. Водитель во время движения курит. Это ПОЗОР!»

Такое отношение к общественному транспорту девушка назвала «безразличием, халатностью и человеконенавистничеством». 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:30 +8
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.