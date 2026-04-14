«Автобусы не моются годами!»: тулячка показала на фото жуткий салон общественного транспорта

Фотографией грязного салона автобуса тулячка поделилась в соцсетях.

Она рассказала, что ехала в автобусе № 121 из центра города домой в поселок Серебряные Ключи Киреевского района.

«Вынуждена была поехать с ребенком из самого центра города-героя Тулы до места своего проживания п. Серебряные Ключи на автобусе. Рейс № 121. Заполненность автобуса в дневное время — полная посадка + стоя. Стоимость проезда — около 150 ₽.

Заходишь в автобус, как в помойное судно, предназначенное для перевоза ненужного барахла. Автобусы не моются ГОДАМИ! Компания перевозчик — ООО «Ирбис».

Автобус издает страшные звуки. Грязный настолько, что тяжело дышать. Водитель во время движения курит. Это ПОЗОР!»

Такое отношение к общественному транспорту девушка назвала «безразличием, халатностью и человеконенавистничеством».