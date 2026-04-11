Где в Туле ограничат движение транспорта

Запрет остановки и стоянки автомобилей начнет действовать уже с 20.00 11 апреля.

На период проведения богослужения праздника Святой Пасхи запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 20.00 11 апреля до 03.00 12 апреля:

по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

по ул. Тургеневской на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;

по ул. Пирогова на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;

по ул. Глеба Успенского на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;

в Благовещенском переулке;

по ул. Благовещенской на участке от дома № 6 до Благовещенского переулка.

На период массового пассажиропотока 12 апреля запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00:

по ул. Оборонной на участке от ул. Некрасова до Новомосковского шоссе;

по Новомосковскому шоссе от пересечения с ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км), включая примыкающие улицы и автодороги;

по ул. Пржевальского (нечетная сторона) на участке от д. 12 до Новомосковского шоссе.

Также 12 апреля с 05.00 до 16.00 будет ограничено движение для личного транспорта по маршрутам следования автобусов «экспресс» и «полуэкспресс» к местам захоронений: