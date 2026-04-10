«Военный» мост в Малой Уваровке под Тулой стал угрозой безопасности людей

Фото предоставлены местными жителями

В редакцию Myslo обратились жители деревни Малая Уваровка и рассказали о состоянии местного моста. В свое время такие металлические мосты военные строили по всему региону в ходе тактико-специальных учений.

По словам жителей, переправа стала аварийной. На фото видно, что конструкция имеет заметный крен. При этом на месте установлен знак с указанием объезда через территорию СНТ «Экопарк». Но, по словам жителей, воспользоваться этим маршрутом невозможно:

«Объезд — лишь формальность: СНТ — частная территория, она ограждена забором, а все въезды перекрыты шлагбаумами. Получается, что рекомендованный путь недоступен для местных жителей».

«Аварийный мост угрожает нашей безопасности. Из-за отсутствия доступного объезда мы вынуждены рисковать и продолжать ходить и ездить по нему», — пишут жители Малой Уваровки.

Они отмечают, что неоднократно обращались в различные инстанции, направляли обращения и фотографии, но конкретных решений принято не было.

Жители просят отремонтировать мост и готовы помогать своими силами:

«Мы просим отремонтировать переправу — поднять мост до безопасного уровня. Конструкция не сгнила, есть лишь незначительная коррозия. Мы готовы помочь в ремонте».