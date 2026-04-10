«Тулица» сыграет решающий матч за выход в полуфинал Кубка России

Ответная встреча уже сегодня в 19.00.

Фото: социальные сети волейбольного клуба «Тулица»

В спорткомплексе «Тула-Арена» состоится ответный матч ¼ финала Кубка России по волейболу среди женских команд. На своей площадке «Тулица» примет саратовский «Протон».

Игра станет ключевой в двухматчевом противостоянии. В первой встрече, которая прошла в Саратове, тульская команда добилась победы со счётом 3:1 и получила преимущество перед домашним матчем.

Ранее «Тулица» уверенно прошла предыдущий этап турнира, дважды обыграв краснодарское «Динамо»:

  • первый матч завершился «сухой» победой 3:0;
  • во втором тулячки вырвали успех в напряжённой пятисетовой игре — 3:2.

сегодня, в 16:02 0
Другие статьи по темам
Событие
соревнования по волейболу мачт с Протоном
Люди
Тулица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 апреля: мокро, скользко и до +7

сегодня

206

2042

6

Жизнь Тулы и области
В Кимовске пьяный водитель за рулем ЗАЗ задавил пешехода

сегодня

67

1279

0

Жизнь Тулы и области
Тульскую компанию уличили в продаже незарегистрированных саженцев яблонь и груш

сегодня

48

770

2

Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность

вчера

84

3021

-2

Гастролерша из Орла украла у туляка четверть миллиона рублей
Гастролерша из Орла украла у туляка четверть миллиона рублей
«Военный» мост в Малой Уваровке под Тулой стал угрозой безопасности людей
«Военный» мост в Малой Уваровке под Тулой стал угрозой безопасности людей

