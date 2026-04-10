«Тулица» сыграет решающий матч за выход в полуфинал Кубка России

В спорткомплексе «Тула-Арена» состоится ответный матч ¼ финала Кубка России по волейболу среди женских команд. На своей площадке «Тулица» примет саратовский «Протон».
Игра станет ключевой в двухматчевом противостоянии. В первой встрече, которая прошла в Саратове, тульская команда добилась победы со счётом 3:1 и получила преимущество перед домашним матчем.
Ранее «Тулица» уверенно прошла предыдущий этап турнира, дважды обыграв краснодарское «Динамо»:
- первый матч завершился «сухой» победой 3:0;
- во втором тулячки вырвали успех в напряжённой пятисетовой игре — 3:2.