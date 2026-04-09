Как Новомосковск готовится к своему 100-летию

Одной из главных тем стала экология. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев потребовал от министерства промышленности провести полную инвентаризацию промышленных предприятий, которые могут быть источниками неприятных запахов.
«Лабораториями — это все хорошо. Но тем не менее… Мы инвентаризацию такую проведем, ещё раз сверим те планы, которые сегодня есть у предприятий», — подчеркнул он.
Особое внимание было уделено социальной инфраструктуре. Ремонт роддома в Новомосковске должен быть взят на особый контроль.
«Понятное дело, что роддом, который мы ремонтируем… тоже на контроль со своей стороны возьмите, чтобы он был в призме внимания. По объектам здравоохранения было много нареканий от жителей. Нам такие вещи нужно контролировать», — отметил Миляев.
Также он акцентировал внимание на создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая доступность транспорта и всей социальной инфраструктуры.
Миляев поддержал идею развития туристического потенциала города и создания новых маршрутов.
«Мы очень часто говорим: „Тула Новомосковская“ — это как такая промышленная экономическая агломерация… Но при всём этом забываем про развитие туристического потенциала. Давайте подумаем над созданием и развитием маршрутов», — отметил он.
Отдельно обсуждалась концепция промышленного музея. Было предложено сделать его коллекцию более насыщенной за счёт сотрудничества с местными предприятиями и организации сменных экспозиций.
Поручения коснулись и спортивной сферы: было решено применять комплексный подход к строительству стадионов, создавая полноценные спортивные объекты, а не просто поля.
Также Миляев потребовал закрепить планы по реконструкции Детской железной дороги на 2027 год в официальных документах, чтобы избежать переносов сроков.