Как Новомосковск готовится к своему 100-летию

Глава региона провел заседание оргкомитета.

Фото правительства Тульской области.

Одной из главных тем стала экология. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев потребовал от министерства промышленности провести полную инвентаризацию промышленных предприятий, которые могут быть источниками неприятных запахов.

«Лабораториями — это все хорошо. Но тем не менее… Мы инвентаризацию такую проведем, ещё раз сверим те планы, которые сегодня есть у предприятий», — подчеркнул он.

Особое внимание было уделено социальной инфраструктуре. Ремонт роддома в Новомосковске должен быть взят на особый контроль.

«Понятное дело, что роддом, который мы ремонтируем… тоже на контроль со своей стороны возьмите, чтобы он был в призме внимания. По объектам здравоохранения было много нареканий от жителей. Нам такие вещи нужно контролировать», — отметил Миляев.

Также он акцентировал внимание на создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая доступность транспорта и всей социальной инфраструктуры.

Миляев поддержал идею развития туристического потенциала города и создания новых маршрутов.

«Мы очень часто говорим: „Тула Новомосковская“ — это как такая промышленная экономическая агломерация… Но при всём этом забываем про развитие туристического потенциала. Давайте подумаем над созданием и развитием маршрутов», — отметил он.

Отдельно обсуждалась концепция промышленного музея. Было предложено сделать его коллекцию более насыщенной за счёт сотрудничества с местными предприятиями и организации сменных экспозиций.

Поручения коснулись и спортивной сферы: было решено применять комплексный подход к строительству стадионов, создавая полноценные спортивные объекты, а не просто поля.

Также Миляев потребовал закрепить планы по реконструкции Детской железной дороги на 2027 год в официальных документах, чтобы избежать переносов сроков.

сегодня, в 17:35
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев 100-летие Новомосковск
Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

84

2931

-39

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

112

2334

3

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

166

6682

-9

Жизнь Тулы и области
Как сделать тот самый омлет и что любят дети в школьных столовых: лучшие тульские повара раскрыли секреты

сегодня

42

4502

5

