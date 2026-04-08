Как тульским школьникам будут ставить оценки за поведение? Минпросвещения назвало критерии

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, главная цель нововведения — защитить честь и достоинство учителя, сделать взаимодействие в школе более прозрачным и объективным. Теперь поведение будет фиксироваться не на усмотрение педагога, а по четко определенным критериям.
В итоговую оценку поведения войдут сразу несколько направлений:
- Дисциплина: отсутствие опозданий, разговоров не по теме, использование телефонов только по разрешению.
- Социальные навыки: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию.
- Личностные качества: ответственность, бережное отношение к школьному имуществу, участие в общественно полезном труде.
- Учебная активность: готовность к урокам, выполнение домашних заданий, конструктивная обратная связь.
- Участие в жизни школы: вовлечённость в мероприятия, проекты, занятия «Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты».
Как отметили в Минпросвещения, в ходе апробации рассматривались разные варианты: от простого зачёта/незачёта до традиционной пятибалльной шкалы. Победила трёхуровневая система:
- Образцовое поведение.
- Допустимое поведение (требует коррекции).
- Недопустимое поведение (нарушение норм безопасности и прав других).
По мнению экспертов, такой подход позволяет не только фиксировать нарушения, но и вовремя оказывать поддержку тем, кому сложно адаптироваться.
В 2026/27 учебном году модель опробуют в десяти школах каждого региона, а с 2027/28 года она станет обязательной для всех общеобразовательных организаций России.
Напомним, ранее мы рассказывали про результаты эксперимента по введению в тульских школах оценки за поведение. Участниками стали 10 школ из шести муниципальных образований региона — 175 классов, порядка 4000 обучающихся. По итогам первой четверти средний процент ребят, получивших низкую/негативную оценку, составил всего 0,28%. Подробнее можно почитать по ссылке.