Как тульским школьникам будут ставить оценки за поведение? Минпросвещения назвало критерии

Новую модель опробуют в 10 школах региона в 2026/27 учебном году.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, главная цель нововведения — защитить честь и достоинство учителя, сделать взаимодействие в школе более прозрачным и объективным. Теперь поведение будет фиксироваться не на усмотрение педагога, а по четко определенным критериям.

В итоговую оценку поведения войдут сразу несколько направлений:

Дисциплина : отсутствие опозданий, разговоров не по теме, использование телефонов только по разрешению.

Социальные навыки : умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию.

Личностные качества : ответственность, бережное отношение к школьному имуществу, участие в общественно полезном труде.

Учебная активность : готовность к урокам, выполнение домашних заданий, конструктивная обратная связь.

Участие в жизни школы : вовлечённость в мероприятия, проекты, занятия «Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты» .

Как отметили в Минпросвещения, в ходе апробации рассматривались разные варианты: от простого зачёта/незачёта до традиционной пятибалльной шкалы. Победила трёхуровневая система:

Образцовое поведение .

Допустимое поведение (требует коррекции) .

Недопустимое поведение (нарушение норм безопасности и прав других) .

По мнению экспертов, такой подход позволяет не только фиксировать нарушения, но и вовремя оказывать поддержку тем, кому сложно адаптироваться.

В 2026/27 учебном году модель опробуют в десяти школах каждого региона, а с 2027/28 года она станет обязательной для всех общеобразовательных организаций России.

Напомним, ранее мы рассказывали про результаты эксперимента по введению в тульских школах оценки за поведение. Участниками стали 10 школ из шести муниципальных образований региона — 175 классов, порядка 4000 обучающихся. По итогам первой четверти средний процент ребят, получивших низкую/негативную оценку, составил всего 0,28%. Подробнее можно почитать по ссылке.