Верни мелочь в оборот: в Тульской области стартовала «Монетная неделя»

Фото из архива Myslo.

В рамках акции банки и торговые сети будут принимать у населения монеты любого номинала (1, 5, 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 рублей) и обменивать их на бумажные деньги.

Кроме того, при желании вы сможете сразу положить сданную мелочь на свой банковский счёт.

Главная задача — вернуть монеты, которые годами лежат «мёртвым грузом» в домах граждан, обратно в активный денежный оборот. Это помогает банкам пополнять свои запасы наличности и упрощает расчёты в магазинах.

«Монетная неделя» проводится по всей России с 2023 года. За это время жители страны вернули в банки более 215 миллионов монет на общую сумму почти 956 миллионов рублей.

В прошлом году туляки также активно участвовали в акции, сдав около 730 тысяч монет на сумму 2,9 миллиона рублей.

Найти адреса банков-участников и узнать подробные условия акции можно на официальном сайте монетнаянеделя.рф.