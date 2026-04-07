В «Октаве» рассказали, что молодежь может свободно заходить на территорию кластера

7 апреля на встрече Детского общественного совета с губернатором школьники отметили, что им негде проводить время: «Получается, сейчас в городе нет такого пространства, куда можно прийти и посидеть, поговорить. Дети сидят на улице, хотя рядом имеются „Октава“ и „Родина“. Мы заходили в эти центры с этим вопросом, а нам ответили, что сюда можно зайти только на кружки. Просто так — нельзя».

В «Октаве» прояснили вопрос. Директор творческого кластера Дмитрий Барсенков рассказал Myslo:

«Октава — креативный кластер, общественное пространство, работающее в том числе в интересах молодежи. Мы открыты бесплатно и ежедневно с 12 до 21 часа. В наших стенах ребят ждет как пространство первого этажа, где мы установили домики, где можно пообщаться, стол для настольного тенниса, так и библиотека „Книги на Октаве“, доступ в которую — свободный. Это принципиальное решение нашего учредителя — мецената Михаила Шелкова.

Что важно, наша территория охраняется, в кластере работает видеонаблюдение, так что ребята находятся у нас под присмотром и в безопасности. Десятки, а летом — и сотни ребят могут это подтвердить — достаточно заглянуть вечером в «Октаву». У нас репетируют вожатые и кавээнщики, желающие радуют гостей игрой на фортепьяно.

Такие заявления удивительны и несправедливы, особенно учитывая то, что мы успешно сотрудничали с Детским общественным советом».

Также в креативном кластере рассказали Myslo, что в январе 2026 года в адрес «Октавы» поступило обращение от уполномоченного по правам ребенка в Тульской области с просьбой на безвозмездной основе предоставить помещение для проведения заседания Детского общественного совета:

«Октава откликнулась на эту просьбу, и 22 января 2026 года Детский общественный совет провел свое собрание на территории кластера. Также в этот день Музеем станка была проведена лекция для участников».