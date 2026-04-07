Более 1000 домов поставили на учет в Тульской области с начала года

По данным Росреестра, с начала года в регионе на учет поставили 1 121 объект индивидуального жилищного строительства. Суммарная площадь жилья превысила 140 тысяч квадратных метров.

Среди зарегистрированных строений преобладают одноэтажные дома — их 669. Двухэтажных насчитывается 443, а остальные объекты представлены трехэтажными постройками.

Управление Росреестра по региону напоминает гражданам о действии упрощенного порядка оформления недвижимости до 1 марта 2031 года. Поставить дом на учет и зарегистрировать право собственности можно на основании технического плана и документа на землю. Получать разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию не требуется.

«Интерес к индивидуальному жилью в области не снижается, а наоборот — растет. Жители все чаще присматриваются к домовладениям, особенно к вариантам за городом», — прокомментировал ситуацию руководитель тульского Управления Росреестра Анатолий Гавриленко.