Медаль «За вклад в будущие поколения»: в Тульской области будет учреждена новая региональная награда

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Круг предприятий, которые присоединились к Корпоративной программе поддержки рождаемости, множится, написал глава региона в своем канале в мессенджере МАХ:

«Напомню, программа предусматривает выплаты сотрудникам:

500 тысяч рублей — при рождении первенца;

750 тысяч — при рождении второго ребенка;

1 млн рублей — при рождении третьего и последующего детей.

Принял решение учредить региональную награду — медаль «За вклад в будущие поколения». Награждать будем руководителей и собственников предприятий, присоединившихся к инициативе».

Напомним, в Тульской области всё больше предприятий и организаций подключаются к корпоративной программе поддержки рождаемости.

6 апреля на оперативном совещании в правительстве Тульской области губернатор Дмитрий Миляев выразил благодарность своему советнику по спорту Илье Степанову за то, что компания «Левша Медиа» присоединилась к этой программе.

Глава региона также дал поручение усилить информационное сопровождение этой программы.