Медаль «За вклад в будущие поколения»: в Тульской области будет учреждена новая региональная награда

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Круг предприятий, которые присоединились к Корпоративной программе поддержки рождаемости, множится, написал глава региона в своем канале в мессенджере МАХ:

«Напомню, программа предусматривает выплаты сотрудникам:
500 тысяч рублей — при рождении первенца;
750 тысяч — при рождении второго ребенка;
1 млн рублей — при рождении третьего и последующего детей.

Принял решение учредить региональную награду — медаль «За вклад в будущие поколения». Награждать будем руководителей и собственников предприятий, присоединившихся к инициативе».

Напомним, в Тульской области всё больше предприятий и организаций подключаются к корпоративной программе поддержки рождаемости. 

6 апреля на оперативном совещании в правительстве Тульской области губернатор Дмитрий Миляев выразил благодарность своему советнику по спорту Илье Степанову за то, что компания «Левша Медиа» присоединилась к этой программе.

Глава региона также дал поручение усилить информационное сопровождение этой программы. 

сегодня, в 15:50 −2
Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 апреля: до +8 градусов и дождь

сегодня

101

1200

2

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

76

4076

1

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

64

2116

-16

Жизнь Тулы и области
Адлер свяжут с Тулой поездами со скоростью до 400 км/ч

сегодня

39

5071

3

