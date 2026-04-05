Оплата образования, жилье со скидкой и демографический стандарт: Миляев рассказал, как в регионе поддерживают семьи

В Тульской области для родителей с детьми реализуется ряд мер поддержки и для пар, которые только собираются заводить детей.

— На протяжении последних лет мы вели системную работу в этом направлении. У нас в регионе 57 мер поддержки, и самое главное, что все они востребованы.

На сегодняшний день 67 000 семей пользуются мерами поддержки. Большой пул мероприятий, направленный на поддержку семьи, есть во многих регионах. Это и поддержка многодетных семей, например, выплаты на каждого ребенка вне зависимости от уровня дохода. Для детей из многодетных семей мы создаем преференции в получении образования, часть ребят идут учиться на платные отделения и 50% мы компенсируем.

Есть вузы, с которыми у нас заключены соглашения. И когда ребята из многодетных семей поступают туда, там для них обучение бесплатное.

Мы стараемся поддерживать студенческие семьи. Наши ребята сегодня могу приобретать жилье со скидками, у нас есть соглашение с нашим союзом застройщиков. Девушкам, которые встают на учет по беременности, выплачиваем пособие, компенсируем найм жилья. Есть и другие меры поддержки, их очень много.

Социальной политикой мы начали заниматься агрессивно в 2024 году, но в хорошем смысле этого слова. Мы реализовали региональный демографический стандарт. Я сомневался, что он начнет работать, потому что мы в эту работу вовлекаем предприятия. Но тема пошла и достаточно активно!

За год с небольшим уже две с половиной тысячи предприятий присоединились к реализации национального демографического стандарта.

Набор мер большой: помощь при приобретении жилья, дополнительные отпуска, гибкий график работы, разовые выплаты при рождении детей т. д. Пул этих мер поддержек большой.