Интервью каналу Россия 24: губернатор рассказал, что обеспечивает экономическую стабильность региона

Чтобы в области было комфортно жить, работать, рожать и воспитывать детей, экономика должна быть сильной.

Интервью каналу Россия 24: губернатор рассказал, что обеспечивает экономическую стабильность региона
Скриншот из программы.

Губернатор Дмитрий Миляев в эфире федерального канала рассказал, что Тульская область — регион с устойчивой промышленностью, сегодня общий вклад промышленности в валовой региональный продукт порядка 50%. И таких показателей по стране немного. 

— Наши базовые отрасли — оборонка, машиностроение, химия, металлургия, пищевая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. А с недавнего времени еще и автомобилестроение.

Мы стараемся делать все для того, чтобы наш регион был инвестиционно привлекательным. И мы в этом достигли неплохих результатов. За пятилетку с 2021 по 2025 годы общий объем инвестиций в основной капитал составил более одного триллиона рублей. 

Проекты, которые мы реализуем, крупные, современные, нацеленные на обеспечение технологической независимости. Это производство полимеров, метанола, хлората натрия, производство лопаток для газовых турбин. Инновационные проекты по производству лимонной кислоты, переработке технической конопли... Самые разноплановые проекты, которые сегодня позволяют укреплять базовые отрасли и диверсифицировать экономику. Работа идет большая.

У нас четыре зоны, которые привлекательны для инвесторов: особая экономическая зона Узловая, индустриальный парк Узловая, территория опережающего экономического развития Алексин и Ефремов. 

На данный момент у нас более 120 инвестиционных проектов, это более 600 миллиардов инвестиций. 

Полное интервью Дмитрия Миляева можно посмотреть ЗДЕСЬ

