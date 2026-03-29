Миляев призвал туляков участвовать во Всероссийском конкурсе «Студенческие семьи России»

О приёме заявок на II Всероссийский конкурс «Студенческие семьи России» губернатор рассказал в своих соцсетях. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Семья» и нацелено на поддержку молодых семей, а также популяризацию традиционных семейных ценностей среди обучающихся в вузах.

«Поддержка студенческих семей — одно из ключевых направлений работы Минобрнауки России. В настоящее время в вузах России обучается более 50 тыс. студенческих семей. Из них более 25 тыс. — с детьми», — отметил Миляев.

В рамках нацпроекта «Семья» в вузах страны планомерно создаётся инфраструктура для комфортного обучения родителей с детьми. Уже в 229 университетах открыты 316 комнат матери и ребёнка, а также групп кратковременного пребывания. К 2030 году планируется увеличить количество таких объектов минимум до 1000.

Победители конкурса получат дипломы и ценные призы.

О том, как стать участником, можно узнать в карточках: