«В салоне зажаты пять человек»: тульские экстренные службы ликвидировали последствия условного массового ДТП

В Киреевском районе провели межведомственные тактико-специальные учения, посвящённые ликвидации последствий аварии на дороге.

Мероприятие развернулось на трассе 70К-207, ведущей к Богучаровскому посёлку. Главной задачей стала отработка взаимодействия экстренных служб при ДТП с большим числом пострадавших.

По легенде, водитель микроавтобуса потерял управление, машина вылетела в кювет и получила серьёзные повреждения.

В салоне оказались зажаты пять человек: сам водитель и четверо пассажиров. Кроме того, существовал риск возгорания топлива.

На место условного происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты, инспекторы ГАИ и бригады скорой помощи. Первыми приступили к работе сотрудники Госавтоинспекции — они оцепили аварийный участок и организовали объезд.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали и извлекли всех пострадавших из искореженного автомобиля, оказали им первую помощь и передали медикам.

Врачи провели необходимые экстренные мероприятия и доставили условных раненых в Киреевскую центральную районную больницу.