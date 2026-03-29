«В салоне зажаты пять человек»: тульские экстренные службы ликвидировали последствия условного массового ДТП

В Киреевском районе провели межведомственные тактико-специальные учения, посвящённые ликвидации последствий аварии на дороге.

Мероприятие развернулось на трассе 70К-207, ведущей к Богучаровскому посёлку. Главной задачей стала отработка взаимодействия экстренных служб при ДТП с большим числом пострадавших.

По легенде, водитель микроавтобуса потерял управление, машина вылетела в кювет и получила серьёзные повреждения.

В салоне оказались зажаты пять человек: сам водитель и четверо пассажиров. Кроме того, существовал риск возгорания топлива.

На место условного происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты, инспекторы ГАИ и бригады скорой помощи. Первыми приступили к работе сотрудники Госавтоинспекции — они оцепили аварийный участок и организовали объезд.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали и извлекли всех пострадавших из искореженного автомобиля, оказали им первую помощь и передали медикам.

Врачи провели необходимые экстренные мероприятия и доставили условных раненых в Киреевскую центральную районную больницу.

сегодня, в 16:20
Другие статьи по темам
Событие
учения
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и тепло

сегодня

90

1060

5

Дежурная часть
В Тульской области обломки беспилотника упали на учебное заведение

сегодня

48

4934

0

Жизнь Тулы и области
Что ждет финансы россиян с 1 апреля 2026 года: пенсии, кредиты и рассрочки

сегодня

42

2052

2

Жизнь Тулы и области
Трамвай сошел с рельсов на ул. Максима Горького в Туле

сегодня

41

1791

-4

МЧС прогнозирует затопление еще двух мостов в Тульской области уже 30 марта
МЧС прогнозирует затопление еще двух мостов в Тульской области уже 30 марта
В Туле начался сезон самокатов: Whoosh стартовал первым, а Яндекс GO не откроет сезон вовсе
В Туле начался сезон самокатов: Whoosh стартовал первым, а Яндекс GO не откроет сезон вовсе

