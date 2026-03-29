«В салоне зажаты пять человек»: тульские экстренные службы ликвидировали последствия условного массового ДТП

Мероприятие развернулось на трассе 70К-207, ведущей к Богучаровскому посёлку. Главной задачей стала отработка взаимодействия экстренных служб при ДТП с большим числом пострадавших.
По легенде, водитель микроавтобуса потерял управление, машина вылетела в кювет и получила серьёзные повреждения.
В салоне оказались зажаты пять человек: сам водитель и четверо пассажиров. Кроме того, существовал риск возгорания топлива.
На место условного происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты, инспекторы ГАИ и бригады скорой помощи. Первыми приступили к работе сотрудники Госавтоинспекции — они оцепили аварийный участок и организовали объезд.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали и извлекли всех пострадавших из искореженного автомобиля, оказали им первую помощь и передали медикам.
Врачи провели необходимые экстренные мероприятия и доставили условных раненых в Киреевскую центральную районную больницу.