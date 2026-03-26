В Тульской области на месяц вводят весенние ограничения на проезд большегрузов

В Тульской области с 1 по 30 апреля вводят временное ограничение на движение тяжёлых грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам. Это делается для того, чтобы уберечь асфальт от разрушения в период весенней распутицы, когда дорожное покрытие наиболее уязвимо.
Проезд будет запрещен грузовикам, у которых нагрузка на одну ось превышает 4 тонны. Однако есть список исключений:
- международные перевозчики (грузы и пассажирские автобусы);
- скорая помощь и машины, перевозящие медицинские грузы;
- грузовики с продуктами, лекарствами, топливом (ГСМ), удобрениями, семенами, кормами для животных, почтой и мусором (ТКО);
- техника МЧС и других служб для ликвидации последствий ЧС;
- транспорт федеральных органов власти (в том числе военной);
- машины дорожных служб, которые ремонтируют трассы.
Ограничения не будут действовать на трех главных магистралях региона:
- Тула — Новомосковск;
- Участок трассы М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск);
- Участок дороги Тула — Белев (с 7-го по 11-й километр).
Для контроля за соблюдением правил на дорогах будут работать посты весового контроля. Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом этих изменений.