В Тульской области на месяц вводят весенние ограничения на проезд большегрузов

На дорогах будут работать посты весового контроля.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области с 1 по 30 апреля вводят временное ограничение на движение тяжёлых грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам. Это делается для того, чтобы уберечь асфальт от разрушения в период весенней распутицы, когда дорожное покрытие наиболее уязвимо.

Проезд будет запрещен грузовикам, у которых нагрузка на одну ось превышает 4 тонны. Однако есть список исключений: 

  • международные перевозчики (грузы и пассажирские автобусы);
  • скорая помощь и машины, перевозящие медицинские грузы;
  • грузовики с продуктами, лекарствами, топливом (ГСМ), удобрениями, семенами, кормами для животных, почтой и мусором (ТКО);
  • техника МЧС и других служб для ликвидации последствий ЧС;
  • транспорт федеральных органов власти (в том числе военной);
  • машины дорожных служб, которые ремонтируют трассы.

Ограничения не будут действовать на трех главных магистралях региона:

  • Тула — Новомосковск;
  • Участок трассы М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск);
  • Участок дороги Тула — Белев (с 7-го по 11-й километр).

Для контроля за соблюдением правил на дорогах будут работать посты весового контроля. Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом этих изменений.

сегодня, в 12:43
