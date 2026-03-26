От Косой Горы до Ясной Поляны: в Туле проектируют новый участок веломаршрута «Лев Толстой»

Его протяженность составит около 7 километров.

Фото Алексея Пирязева.

В Туле обсудили будущее развитие веломаршрута «Лев Толстой». Сейчас специалисты проектируют третий, заключительный этап пути, который соединит Косую Гору с музеем-усадьбой «Ясная Поляна», пишет «Тульская пресса».

Протяженность нового участка составит около 7 километров. Он пройдёт по живописным местам: через лыжероллерную трассу «Веденино» и природную территорию «Малиновая засека».

«В Малиновой засеке наш веломаршрут перейдёт в экотропу, то есть автоматически станет пешеходным и велосипедным. И уже дальше через живописные места можно будет попасть к музею-усадьбе „Ясная Поляна“», — отметил главный архитектор проекта Сергей Бортулев.

Проект реализуется поэтапно. Первый этап стал пилотным: там обустроили не только саму дорожку, но и поставили знаки, велосипедный светофор и нанесли специальную разметку.

Второй этап, начатый в прошлом году, соединил улицу Генерала Маргелова с Косой Горой. Там также благоустроили территорию и провели масштабное озеленение.

По словам архитекторов, проект решает сразу несколько задач:

  • Создает удобные пешеходные связи.
  • Делает маршрут доступным для маломобильных граждан.
  • Включает озеленение и освещение территории.
  • Обустраивает заброшенные участки, превращая их в зону отдыха.
     

Фотограф:
сегодня, в 16:04 −1
