В Веневе банда мошенников украла у государства 2 млн рублей через соцконтракты

В Тульской области вынесен приговор одному из участников преступной группы, которая обманом получила от государства более 2 миллионов рублей.

53-летний организатор вместе с сотрудницей соцзащиты с 2022 по 2024 год вовлекли в схему шестерых жителей Веневского района. Мошенники оформляли на них социальные контракты на развитие бизнеса.

Жители получали по 350 тысяч рублей, обещая открыть свое дело, но на деле никакой предпринимательской деятельности вести не собирались. Деньги они передавали организаторам схемы, а те делили их между собой.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

«Уголовное дело в отношении подсудимого выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении других участников организованной группы судебное следствие не окончено», — отметили в региональной прокуратуре.

Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.