Депутаты Тульской облдумы прокомментировали отчет председателя правительства региона

Они оценили работу кабинета министров положительно.

26 марта Михаил Пантелеев, председатель правительства Тульской области, отчитался о работе правительства в 2025 году перед депутатами Тульской областной Думы.

После мероприятия председатель Тульской облдумы Андрей Дубровский отметил положительную динамику развития экономики и социальной серы региона:

— В сегодняшнем отчёте председатель регионального правительства отметил слаженную работу исполнительных органов и депутатского корпуса. Благодаря ей в 2025 году Тульской области удалось не только сохранить экономическую и социальную стабильность, но и создать задел на будущее.

В регионе продолжился рост по многим показателям, включая занятость, среднюю зарплату, индекс промышленного производства. При этом ключевым направлением работы органов власти была и остаётся социальная политика. У нас продолжает развиваться система поддержки семей с детьми, шаг за шагом создаются более комфортные условия для жителей старшего поколения, продолжается комплексная работа по улучшению демографической ситуации.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья наших граждан — через укрепление здравоохранения, спорта.

Ключевым приоритетом остаётся поддержка участников СВО — как тех, кто сейчас на фронте, так и тех, кто уже вернулся и готов реализовать себя в мирной жизни.

Важно, что правительство Тульской области принимает решения, ориентируясь прежде всего на благополучие людей. Уверен, что в 2026 году этот подход не только сохранится, но и усилится.

Как сказал губернатор Дмитрий Миляев, Тульская область должна стать территорией семейного счастья. И Дума вместе с коллегами из исполнительных органов будет делать всё, чтобы эту задачу выполнить.

 

Сергей Гребенщиков, председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям, обратил внимание на приток инвестиций в регион:

— Экономика региона развивается. И особенно радует, что, несмотря на сложную обстановку, инвесторы вложили в экономику региона 36 млрд руб. инвестиции. Да, она показывает умеренный рост, но в нынешних обстоятельствах ждать бурного роста не стоит. Отмечу, что Тульская область выглядит очень достойно на уровне других регионов.

В социальной сфере правительство сделало основной упор в своей работе на поддержку семей с детьми, участников СВО и их семей. Мы вместе с правительством региона работаем над целью, которую поставил в своем Послании губернатор, — сделать Тульскую область территорией семейного счастья.

 

Юрий Моисеев, зам. председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному строительству, подчеркнул успехи правительства в реализации демографической политики:

— В отчете были представлены очень говорящие цифры. Но меня как многодетного отца больше порадовало, как быстро депутаты и правительство, все ветви власти включились в поддержку такого красивого программного тезиса губернатора — сделать Тульскую область регионом семейного счастья.

Мы действительно стремимся к тому, чтобы семьи, проживающие в нашем регионе, были счастливыми. И на это работает и экономика, и социальная сфера. Мы строим школы и детсады, спортивные сооружения, открываем новые производства, причем не только в Туле, но и в малых городах, развиваем сельские территории.

Отдельно отмечу наших автопроизводителей — наша гордость автозавод «Хавал», выпускающий 100 тысяч автомобилей ежегодно. Я уверен, что у нашего региона хорошее будущее, есть инвестиционная привлекательность и мы сможем создать благоприятную среду для роста рождаемости.

 

Александр Балберов, зам. председателя Тульской областной думы, руководитель фракции ЛДПР:

- Правительство Тульской области, губернатор в современных условиях делают практически невозможное.  Все мы видим и знаем экономическую обстановку, но сегодня мало того, что развивается промышленность, у нас и социальная сфера на высоте. По социальным проектам, мерам поддержки мы на первом месте в Российской Федерации. Это восхищает. И если мы и в следующем году услышим о высоких достижениях, то это в очередной раз говорит об эффективной работе.

Алексей Лебедев, председатель комитета по местному самоуправлению и руководитель фракции КПРФ:

- Сегодня был объемный и содержательный доклад. Отмечу, что услышали о многих социальных программах, что еще раз подтверждает, что наш регион является территорией семейного счастья, о чем говорил наш Губернатор Дмитрий Миляев. Много программ по линии поддержки детей и материнства.  Наш регион является передовым по поддержки участников СВО. В 2025 году насчитывается более 70 мер поддержки, на которые направлено порядка 12 миллиардов. Это сейчас, на мой взгляд, наиболее важный момент который направлен на нашу победу. 

В целом, отмечу, что взаимодействие депутатского корпуса с правительством достаточно продуктивное. На вопросы, которые мы ставим, нам всегда удаётся получить ответы со стороны правительства. Поэтому в целом, в тех непростых условиях, в которых сейчас мы все находимся нам удается совместными усилиями делать много положительного для жителей нашего региона. Спасибо огромное!

Сергей Галкин, председатель комитета по госстроительству и безопасности, отметил успехи правительства в развитии сельских территорий и сельского хозяйства в целом:

— Наша область очень активно развивается, причём во всех направлениях. Для меня как депутата от сельских территорий отрадно, что сельское хозяйство становится очень весомой частью экономики, внося большой вклад в формирование регионального бюджета. Это работа для молодежи на селе — чтобы она оставалась в регионе, не уезжала. Развитие сельского хозяйства двигает и инфраструктурное развитие сельских территорий — мы строим дороги, школы, ФАПы и ФОКи.

Все усилия депутатского корпуса и правительства региона направлены на то, чтобы туляки жили лучше. В своем Послании губернатор поставил задачу — сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Чтобы было больше семей, крепких и многодетных.

Ну и еще одно важное направление — поддержка участников СВО и их семей. У нас в регионе более 70 мер поддержки. Но скажу как военный с опытом боевых действий на Кавказе: поддержка нужна любая, не только материальная. И зачастую моральная важнее материальной.

