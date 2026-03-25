В Туле вручили региональные и ведомственные награды работникам культуры

Обращаясь к виновникам торжества, губернатор Дмитрий Миляев отметил, что Тульская земля — край с уникальным культурным кодом.

«Здесь творили писатели, художники, композиторы, чьи имена известны всей стране и далеко за ее пределами. Но подлинное лицо региона определяется не только великим прошлым. Оно раскрывается в том, как мы бережно сохраняем это наследие, передаем его из поколения в поколение, какими смыслами наполняем современную жизнь. Без этой работы невозможно развитие ни в одной сфере. Культура — это фундамент, на котором строится будущее страны и каждого человека», — отметил глава региона.

Дмитрий Вячеславович подчеркнул, что важной частью деятельности работников культуры является сохранение исторической правды и патриотическое воспитание.

«Вы передаете молодому поколению не просто факты, а гордость и благодарность. В каждом доме культуры, музее, библиотеке открываются выставки, посвященные героям специальной военной операции. Бойцы и их семьи становятся участниками этого процесса. Ветераны СВО находят в наших учреждениях вторую профессию, реализуют творческие проекты. А встречи с семьями защитников давно переросли в формат искреннего, поддерживающего диалога», — подчеркнул губернатор.

Правительство Тульской области продолжает развивать сферу культуры. Одно из ключевых направлений работы — модернизация инфраструктуры. По словам Дмитрий Миляева, главная цель — создавать условия, в которых каждый человек может найти занятие по душе, раскрыть свой талант и провести время с семьей. Решению этой задачи способствует реализация нацпроекта «Семья» и региональной программы «Наш район».

Губернатор поблагодарил сотрудников сферы культуры за мастерство и пожелал им крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих успехов. Отдельные слова благодарности глава региона адресовал работникам культуры из малых городов и сёл, а также молодым работникам. Отличившимся работникам культуры он вручил региональные и ведомственные награды.

Чествование завершилось показом моноспектакля народного артиста России, театрального педагога, ректора Театрального института им. Б. Щукина Евгения Князева.