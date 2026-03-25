На Масловско-Песоченском водозаборе в Туле произошла крупная авария

Авария на водоводе диаметром 700 мм Масловско-Песоченского водозабора произошла вечером 24 марта. По информации АО «Тулагорводоканал», специалисты уже провели восстановительные работы.
Сейчас, по данным администрации, давление холодной воды в южной части Тулы снижено.
«Идет заполнение системы. Ориентировочное время выхода на нормативные параметры — 9.00. Возможно ухудшение качества воды», — отметили в администрации.
До 8.00 администрацией будет организована бесплатная раздача воды по следующим адресам:
- Проспект Ленина, 111;
- Ул. Макаренко, 9б;
- Проспект Ленина, 126;
- Одоевское шоссе, 104.
Также организован подвоз воды в учреждения здравоохранения, дошкольные и учебные заведения.
В связи с временным ухудшением качества водоснабжения с 10.00 будет организована бесплатная раздача воды в киосках. Адреса будут сообщены дополнительно.
Вопрос на контроле администрации города Тулы.