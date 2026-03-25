На Масловско-Песоченском водозаборе в Туле произошла крупная авария

Авария на водоводе диаметром 700 мм Масловско-Песоченского водозабора произошла вечером 24 марта. По информации АО «Тулагорводоканал», специалисты уже провели восстановительные работы.

Сейчас, по данным администрации, давление холодной воды в южной части Тулы снижено.

«Идет заполнение системы. Ориентировочное время выхода на нормативные параметры — 9.00. Возможно ухудшение качества воды», — отметили в администрации.

До 8.00 администрацией будет организована бесплатная раздача воды по следующим адресам:

Проспект Ленина, 111;

Ул. Макаренко, 9б;

Проспект Ленина, 126;

Одоевское шоссе, 104.

Также организован подвоз воды в учреждения здравоохранения, дошкольные и учебные заведения.

В связи с временным ухудшением качества водоснабжения с 10.00 будет организована бесплатная раздача воды в киосках. Адреса будут сообщены дополнительно.

Вопрос на контроле администрации города Тулы.