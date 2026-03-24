На тульских дорогах появятся 35 новых светофоров и 24 видеокамеры

В Тульском областном центре молодежи завершился основной деловой день конференции и выставки «Интеллектуальные транспортные системы регионам» — ключевого отраслевого форума в сфере цифровизации транспорта и дорожного хозяйства.

Утром для участников состоялся обход выставочной экспозиции, где на более чем 30 стендах российские компании представили передовые разработки в области ИТС, пассажирского транспорта и содержания дорог. Стенд проекта «Единая Россия» — «Безопасные дороги» представил комплекс мероприятий: уроки по БДД для школьников, профилактику детского травматизма, мониторинг качества дорожных работ.

Стратегическую сессию «Оценка эффективности интеллектуальных транспортных систем» открыл президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Александр Семкин:

— Мы будем обсуждать подходы к оценке эффективности внедрения ИТС. На конференцию зарегистрировалось более 400 человек из 47 регионов. Такая география говорит о том, что проблематика требует переосмысления профессиональным сообществом.

С приветственным словом к участникам обратилась министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская:

— Сегодня мы обсуждаем вопросы развития и эффективности ИТС, которые формируют будущее транспортной системы. Наш регион знает ИТС не понаслышке: с 2019 года мы начали эту работу, и я сама стояла у истоков внедрения. Взаимодействие государства, науки и бизнеса — залог успеха всех наших проектов.

Тульская область стала одним из первых регионов России, приступивших к внедрению ИТС. Интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации включает интеграционную платформу для консолидации данных, 145 «умных» светофоров, 370 детекторов транспорта, более 700 камер видеонаблюдения, 24 метеостанции, 8 «умных» пешеходных переходов и 8 датчиков экологических параметров.

В текущем году планируется подключить еще 35 светофорных объектов, установить 103 детектора транспорта и 24 обзорные камеры видеонаблюдения.

В ходе выступлений было отмечено значительное увеличение доли периферийного оборудования ИТС на дорогах. Среди технологий искусственного интеллекта 65% приходится на использование компьютерного зрения для выявления ДТП и чрезвычайных ситуаций.

Эксперты также обсудили глобальные тренды: платные дороги, превосходство ИИ в управлении потоками и концепцию «мобильность как сервис». По прогнозам, к 2033 году дороги могут заполнить самоуправляемые автомобили, а к 2050 году необходимость вождения отпадет полностью.

По итогам сессии объявлено о предстоящем подписании соглашения между Ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта» и Ассоциацией транспортных инженеров, что позволит в открытом формате предлагать новые пути развития отрасли.