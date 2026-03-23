  Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова: «Человеческое отношение — это то, что отличает Тульскую область»
Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова: «Человеческое отношение — это то, что отличает Тульскую область»

Она высоко оценила действующие в регионе меры поддержки бойцов и членов их семей.

Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова: «Человеческое отношение — это то, что отличает Тульскую область»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с руководителем федеральной автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества». На ней обсудили поддержу участников СВО и членов их семей.

Дмитрий Вячеславович рассказал Юлии Белеховой о реализации в Тульской области проекта «Герой 71» и работе одноименного Центра поддержки участников СВО и членов их семей. Отдельно губернатор остановился на улучшении жилищных условий участников СВО и членов их семей. Военнослужащим и членам их семей было выдано порядка 400 жилищных сертификатов. 

l3g2ja1xttrcu1i2cms1e9a0ouqjek5v.jpg

Также Дмитрий Миляев рассказал о работе сервисов, направленных на повышение доступности социально-значимых объектов и решение бытовых вопросов участников СВО и членов их семей — «Социальное такси» и «Социальный помощник». В регионе организуются экскурсионные поездки для семей бойцов, а участникам СВО компенсируют 95% стоимости платного обучения в университетах.

— Мы активно прислушиваемся к пожеланиям и просьбам ребят, их близких и стараемся воплощать в жизнь практики, облегчающие их жизнь, — сказал Дмитрий Миляев.

31zx3s8jnkxdjusrmmrput8wm1if3zql.jpg

По словам Юлии Белеховой, бойцы СВО при личной встрече отметили заботу со стороны органов власти при прохождении реабилитации. Также Юлия Белехова отметила, что в Тульской области заботятся о семьях участников спецоперации.

— Человеческое отношение — это то, что отличает Тульскую область. Спасибо Вам, Дмитрий Вячеславович, за поддержку участников СВО и членов их семей, — сказала Юлия Белехова. 

Также Юлия Белехова посетила смену лагеря «Перезагрузка» для участников СВО на базе РУТБ «Ока» в Алексине и центр «Герой 71» в Туле, где ей представили перечень действующих в регионе 74 мерах поддержки, продемонстрировали опыт и возможности трудоустройства участников СВО в органы власти и на предприятия региона.

Другие статьи по темам
Событие
Комитет семей воинов Отечества поддержка участников СВО губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рабочая встреча
Место
Тула
Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

вчера

194

4974

-21

Жизнь Тулы и области
Какие улицы Тулы частично обесточат 24 марта

вчера

35

696

2

Жизнь Тулы и области
«Топим снег, а скоро и он исчезнет»: туляки несколько месяцев живут без воды

вчера

27

949

3

Дежурная часть
Туляк заплатил за подзахоронение родственника, а потом узнал, что дал взятку администрации кладбища 

вчера

33

2737

4

