Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова: «Человеческое отношение — это то, что отличает Тульскую область»

Она высоко оценила действующие в регионе меры поддержки бойцов и членов их семей.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с руководителем федеральной автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества». На ней обсудили поддержу участников СВО и членов их семей.

Дмитрий Вячеславович рассказал Юлии Белеховой о реализации в Тульской области проекта «Герой 71» и работе одноименного Центра поддержки участников СВО и членов их семей. Отдельно губернатор остановился на улучшении жилищных условий участников СВО и членов их семей. Военнослужащим и членам их семей было выдано порядка 400 жилищных сертификатов.

Также Дмитрий Миляев рассказал о работе сервисов, направленных на повышение доступности социально-значимых объектов и решение бытовых вопросов участников СВО и членов их семей — «Социальное такси» и «Социальный помощник». В регионе организуются экскурсионные поездки для семей бойцов, а участникам СВО компенсируют 95% стоимости платного обучения в университетах.

— Мы активно прислушиваемся к пожеланиям и просьбам ребят, их близких и стараемся воплощать в жизнь практики, облегчающие их жизнь, — сказал Дмитрий Миляев.

По словам Юлии Белеховой, бойцы СВО при личной встрече отметили заботу со стороны органов власти при прохождении реабилитации. Также Юлия Белехова отметила, что в Тульской области заботятся о семьях участников спецоперации.

— Человеческое отношение — это то, что отличает Тульскую область. Спасибо Вам, Дмитрий Вячеславович, за поддержку участников СВО и членов их семей, — сказала Юлия Белехова.

Также Юлия Белехова посетила смену лагеря «Перезагрузка» для участников СВО на базе РУТБ «Ока» в Алексине и центр «Герой 71» в Туле, где ей представили перечень действующих в регионе 74 мерах поддержки, продемонстрировали опыт и возможности трудоустройства участников СВО в органы власти и на предприятия региона.