121 проект и 40 тысяч рабочих мест: куда инвестируют в Тульской области

По словам губернатора, частные инвестиции являются одним из ключевых факторов социально-экономического развития региона.

«Это позволяет увеличивать налоговую базу, создавать новые высокотехнологические рабочие места, развивать инфраструктуру, достигать технологическое лидерство, обеспечивать продовольственную безопасность», — сказал Дмитрий Миляев.

Докладывал о ходе реализации инвестиционных проектов в Тульской области министр экономического развития региона Александр Ярошевский. По его словам, Тульская область по итогам прошлого года продемонстрировала устойчивый рост инвестиций в основной капитал:

«Несмотря на изначально высокую по сравнению с другими регионами базу, мы движемся к достижению поставленной цели в соответствии с графиком и даже немного опережая его. За 2025 год объем инвестиций в основной капитал в Тульской области увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 306 млрд рублей. Тульская область занимает 4-е место в ЦФО по объему инвестиций в основной капитал».

С 2021 по 2025 год объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в экономику региона, превысил 1,2 трлн рублей. Это стало возможным благодаря таким отраслям экономики как сельское хозяйство, химическая промышленность и металлургия, энергетика и сфера грузоперевозок.

В настоящее время при поддержке правительства Тульской области реализуется 121 инвестиционный проект на общую сумму почти 600 млрд рублей (более 40 тыс. рабочих мест).

79 проектов, или 65% от общего количества, с объемом инвестиций порядка 400 млрд руб. и количеством рабочих мест более 15 000 чел. реализуется в обрабатывающей промышленности.

27 проектов или 22% от общего количества, реализуется в сфере сельского хозяйства. Объем инвестиций по ним более 104 млрд руб., а рабочих мест порядка 7500 чел.

11 проектов или 10% от общего количества реализуется в сфере туризма. Объем инвестиций по этим проектам порядка 17,5 млрд руб. (рабочих мест — более 1200 чел.).

В ближайшие 3 года планируется завершить 54 проекта на общую сумму более 300 млрд руб. (порядка 28 000 рабочих мест).

С 2029 по 2035 год планируется завершить 67 проектов, 55% от общего кол-ва проектов, объем инвестиций порядка 300 млрд руб., более 12 000 рабочих мест.

В 2026 г. планируется завершение 29 проектов, 24% от общего количества проектов, объем инвестиций порядка 125 млрд руб. Это такие проекты, как строительство комплекса по производству аммиака и карбамида компанией «Щекиноазот» с объемом инвестиций порядка 55 млрд руб., строительство производства пищевых продуктов «Тульским пищевым комбинатом» (АО «УК „ЭФКО“») с объемом инвестиций порядка 8 млрд руб., запуск производства замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий компанией «Фан Фан Бейкери» с объемом инвестиций более 6 млрд руб., открытие 2 очереди производства стеллажей из металла компанией «Промет-СЭЗ» с объемом инвестиций более 5 млрд руб.

54 проекта (45%) реализуется на территориях с преференциальными режимами: особая экономическая зона и индустриальный парк «Узловая», территории опережающего развития «Ефремов» и «Алексин». Объем инвестиций по проектам составляет порядка 190 млрд рублей (планируется создание более 26 000 рабочих мест).

67 проектов (55%) реализуется вне преференциальных территорий. Объем инвестиций по проектам составляет более 400 млрд рублей (планируется создание порядка 14000 рабочих мест).

Наибольшее количество проектов реализуется в Узловском районе (50 проектов, 41,3% от общего кол-ва), Ефремовском районе (13 проектов, 10,7% от общего кол-ва), Новомосковске (11 проектов, 9,1% от общего кол-ва), в Туле (10 проектов, 8,3% от общего кол-ва), Алексине (10 проектов, 8,3% от общего кол-ва).

Правительством региона ведется активная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата, созданию условий для положительной динамики инвестиций в основной капитал, в том числе в рамках участия Тульской области в межрегиональных и международных мероприятиях делового характера.

В Тульской области действует комплексная система поддержки реализации инвестиционных проектов, включающая в себя:

— налоговые льготы резидентам особых экономических зон и территорий опережающего развития, участникам специальных инвестиционных контрактов, предприятиям АПК в части льгот по налогу на имущество, а также предоставление инвестиционного налогового вычета. За последние 3 года налоговыми льготами воспользовалось более 120 компаний на общую сумму более 20 млрд руб. Тульская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по объему предоставленных налоговых льгот;

— льготное финансирование, в том числе по линии Фонда развития промышленности и Микрокредитной компании. Льготным финансированием по линии Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства воспользовались 775 компаний на сумму порядка 2 млрд руб. Льготным финансированием по линии Фонда развития промышленности воспользовались 47 компаний на сумму порядка 1,5 млрд руб.;

— компенсация затрат на строительство инфраструктуры и приобретение оборудования за счет средств областного бюджета. Компенсацию затрат на строительство инфраструктуры получили 4 компании на сумму порядка 180 млн руб.;

— предоставление земельных участков, обеспеченных инфраструктурой. Земельные участки в аренду без торгов выделены 19 компаниям более 240 Га.

Еще одним инструментом поддержки являются соглашения о защите и поощрении капиталовложений, которые дают инвесторам право компенсировать затраты на создание инфраструктуры.

Тульская область вошла в перечень из 20 первых регионов страны, которые подписали СЗПК. Также регион в числе лидеров по заключенным федеральным СЗПК в стране — заключено 3 федеральных СЗПК с компаниями «Черкизово», «Фан Фан Бейкери» и «Мираторг».

За последние годы для поддержки инвестиционных проектов Правительством России инициированы новые инструменты и механизмы возвратного и невозвратного финансирования, благодаря которым удалось оказать поддержку 34 инвестиционным проектам на сумму более 6,5 млрд руб.

«На прошлой неделе состоялось заседание Комиссии Госсовета по инвестициям. На нем обсуждали вопрос единой федеральной системы инвестпроектов, в контур которой входит региональный инвестиционный стандарт. Один из его инструментов — создание в регионах агентств инвестиционного развития. Мы прорабатывали этот вопрос», — напомнил губернатор.

По словам председателя правительства Тульской области Михаила Пантелеева, у инвесторов сейчас остро стоит вопрос быстрой реализации инвестпроектов. Для этого нужно сформировать площадки с инженерной инфраструктурой. Поэтому сейчас регион и Корпорация развития Тульской области сосредоточены на подготовке таких площадок, причем не только в ОЭЗ «Узловая». А функции по привлечению инвесторов, последующему сопровождению, выставочную работу будут переданы в Агентство по инвестразвитию.

Губернатор поручил организовать необходимую работу, соблюдение сроков и качества работ по строительству инфраструктуры площадок для инвестпроектов.

«Темпы реализации инвестиционных проектов, которые мы достигли, вполне хорошие, несмотря на все экономические трудности, с которыми сегодня сталкиваются инвесторы. В настоящее время реализуемые в регионе проекты соблюдают установленные в соглашениях сроки. Необходимо продолжать держать эту работу под контролем, индивидуально взаимодействовать с каждым инвестором и оказывать необходимую поддержку. Двигаться нужно вперед. Мы понимаем, что вклад инвесторов в экономику региона — это дополнительные меры социальной поддержки, которые необходимы жителям нашего региона», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Миляев напомнил, что в апреле тульской особой экономической зоне «Узловая» исполнится 10 лет. Ко дню рождения ОЭЗ Тульская область приросла 8 резидентами — в 2025 году запущены новые производства. Еще 10 должны быть запущены до конца 2026 года.

Дмитрий Миляев поручил активнее готовиться к международному экономическому форуму в Петербурге.