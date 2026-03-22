Тульские школьники могут бесплатно научиться кататься на коньках

Записаться на занятия можно в Центре образования по месту учёбы.

В Тульской области реализуется проект «Все на лёд!». Занятия проходят несколько раз в месяц на ледовых аренах Тулы и Новомосковска. Проект поддерживает правительство области и региональная Федерация хоккея.

Очередное обучение состоялось 20 марта в Ледовом дворце. Участие в нём приняли более 60 школьников из двух Центров образования. Программа рассчитана на детей с разным уровнем подготовки — как для тех, кто уверенно стоит на коньках, так и для новичков.

Под руководством опытных инструкторов школьники знакомятся с основами катания, развивают координацию и получают первые навыки игры на льду. Набор участников на занятия проводится через Центры образования.

сегодня, в 13:33
обучение Федерация хоккея Тульской области школьники катание на коньках
