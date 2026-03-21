Над Тульской областью сбили один беспилотник

В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

Над Тульской областью подразделения ПВО уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Жителям напоминают о правилах безопасности. Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено.

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами. В случае обнаружения подозрительных предметов — сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.