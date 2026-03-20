Тульские учителя начальных классов заявили о снижении бумажной нагрузки

Фото министерства образования Тульской области.

В Центре образования № 8 прошла встреча специальной рабочей группы, созданной для сокращения бюрократической нагрузки на педагогов. Ее собрали в декабре прошлого года по решению главы Рособрнадзора Анзора Музаева, и возглавляет её заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков.

В 2026 году основное внимание уделяется цифровизации образования: внедряются современные технологии и информационные ресурсы, позволяющие уменьшить объёмы бумажной работы учителей и освободить их время для непосредственной учебной деятельности.

На встрече обсудили промежуточные результаты выполнения утверждённого плана мероприятий («дорожной карты») по снижению бюрократии среди педагогов.

Педагоги начальных классов подтвердили заметное сокращение объёма бумажной волокиты благодаря активным цифровым технологиям и пониманию со стороны руководства школ, которые перестали перегружать учителей лишними бумагами и отчётами.