Почти 10 километров дорог к больницам отремонтируют в Тульской области в 2026 году

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован капитальный ремонт около 10 километров автодорог местного значения. Благодаря этому повысится удобство, безопасность и доступность медицинского обслуживания для жителей региона.

Одним из первых отремонтируют участок дороги длиной 1,7 километра на улице Октябрьской в Дубне. Там заменят асфальт, оборудуют удобные тротуары и пешеходные переходы, установят современные дорожные знаки и искусственные неровности. Улица Октябрьская обеспечивает прямой подъезд к центральной районной больнице и детской поликлинике, услугами которой ежедневно пользуется около 10 тысяч пациентов.

Кроме того, ремонтные работы затронут ключевые участки в областном центре — на Красноармейском проспекте, улицах Галкина и Новомосковской. Эти улицы обеспечивают удобный проезд к городским медицинским центрам, детской поликлинике и стоматологическим клиникам.

Всего в 2026 году в рамках национального проекта планируется обновить 34 участка дорог регионального и местного значения общей протяженностью 103 километра.