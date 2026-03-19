  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Почти 10 километров дорог к больницам отремонтируют в Тульской области в 2026 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Почти 10 километров дорог к больницам отремонтируют в Тульской области в 2026 году

В областном центре это ремонт на Красноармейском проспекте, улицах Галкина и Новомосковской.

Фото минтранса Тульской области.

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован капитальный ремонт около 10 километров автодорог местного значения. Благодаря этому повысится удобство, безопасность и доступность медицинского обслуживания для жителей региона.

Одним из первых отремонтируют участок дороги длиной 1,7 километра на улице Октябрьской в Дубне. Там заменят асфальт, оборудуют удобные тротуары и пешеходные переходы, установят современные дорожные знаки и искусственные неровности. Улица Октябрьская обеспечивает прямой подъезд к центральной районной больнице и детской поликлинике, услугами которой ежедневно пользуется около 10 тысяч пациентов.

Кроме того, ремонтные работы затронут ключевые участки в областном центре — на Красноармейском проспекте, улицах Галкина и Новомосковской. Эти улицы обеспечивают удобный проезд к городским медицинским центрам, детской поликлинике и стоматологическим клиникам.

Всего в 2026 году в рамках национального проекта планируется обновить 34 участка дорог регионального и местного значения общей протяженностью 103 километра.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:23 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
дороги ремонт больницы
Тульских гидов будут штрафовать за ведение экскурсий без бейджика и аттестации
Жизнь Тулы и области
Тульских гидов будут штрафовать за ведение экскурсий без бейджика и аттестации
сегодня, в 08:00, 87 1003 1
Погода в Туле 19 марта: без осадков и до +11
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 19 марта: без осадков и до +11
сегодня, в 07:00, 73 1007 5
Опубликовано полное видео пресс-конференции губернатора Тульской области
Жизнь Тулы и области
Опубликовано полное видео пресс-конференции губернатора Тульской области
сегодня, в 09:26, 36 668 -11
Чиновники обсудили проблему беспорядочной парковки в Туле
Жизнь Тулы и области
Чиновники обсудили проблему беспорядочной парковки в Туле
сегодня, в 13:02, 30 792 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки пожаловались на опасный трафик на Ствольной после открытия нового моста через Упу
Туляки пожаловались на опасный трафик на Ствольной после открытия нового моста через Упу

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.