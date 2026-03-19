В Плавском районе женщину оштрафовали за оскорбления в мессенджере

Прокуратура Плавского района Тульской области провела проверку по обращению местной жительницы, пожаловавшейся на оскорбления.

Установлено, что в декабре 2025 года между двумя знакомыми произошёл конфликт. В ходе переписки в одном из популярных мессенджеров женщина направила в адрес собеседницы сообщения с оскорбительными выражениями, унизив её честь и достоинство.

По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), поскольку такие дела относятся к его исключительной компетенции.

Суд признал женщину виновной по этой статье и назначил наказание в виде штрафа — 4 тысячи рублей.