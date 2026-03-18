Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов

Губернатор Тульской области принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по вопросам инвестиций, прошедшем на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Участники обсудили механизмы улучшения бизнес-климата, применение инвестиционного налогового вычета и единую систему поддержки инвестиционных проектов.

В Тульской области реализуется систематическая политика повышения инвестиционной привлекательности. Инвесторам предлагают широкий спектр услуг и льгот:

меры поддержки, налоговые преференции,

сопровождение на всех стадиях реализации проекта,

подбор площадок и вариантов размещения,

проработку подключения к инфраструктуре,

экспортное, экономическое и правовое сопровождение.

В регионе действуют особые экономические зоны и территории опережающего развития, предоставляющие значительные льготы резидентам. Предлагается заключение специальных контрактов и участие в региональных программах поддержки.

Законодательство области позволяет применять инвестиционный налоговый вычет, снижая нагрузку на предприятия. В 2024 году этой возможностью воспользовалось почти 30 организаций, сэкономив суммарно более 4,5 млрд рублей.