  Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов

В 2024 году инвестиционным налоговым вычетом воспользовалось почти 30 организаций.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по вопросам инвестиций, прошедшем на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Участники обсудили механизмы улучшения бизнес-климата, применение инвестиционного налогового вычета и единую систему поддержки инвестиционных проектов.

В Тульской области реализуется систематическая политика повышения инвестиционной привлекательности. Инвесторам предлагают широкий спектр услуг и льгот:

  • меры поддержки, налоговые преференции,
  • сопровождение на всех стадиях реализации проекта,
  • подбор площадок и вариантов размещения,
  • проработку подключения к инфраструктуре,
  • экспортное, экономическое и правовое сопровождение.

В регионе действуют особые экономические зоны и территории опережающего развития, предоставляющие значительные льготы резидентам. Предлагается заключение специальных контрактов и участие в региональных программах поддержки.

Законодательство области позволяет применять инвестиционный налоговый вычет, снижая нагрузку на предприятия. В 2024 году этой возможностью воспользовалось почти 30 организаций, сэкономив суммарно более 4,5 млрд рублей.

сегодня, в 17:03 −3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев инвестиции инвесторы налоги
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 130 1931 4
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
сегодня, в 14:25, 36 1072 -14
В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области
Дежурная часть
В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области
сегодня, в 15:53, 29 1963 1
Миляев: «Любая Олимпиада — не Олимпиада без наших спортсменов»
Жизнь Тулы и области
Миляев: «Любая Олимпиада — не Олимпиада без наших спортсменов»
сегодня, в 15:11, 27 481 -7

В Центральном парке появился редкий и очень маленький речной селезень
В Центральном парке появился редкий и очень маленький речной селезень
Николай Воробьев: «Воссоединение Крыма с Россией стало важным событием, отразившим стремление людей к единству»
Николай Воробьев: «Воссоединение Крыма с Россией стало важным событием, отразившим стремление людей к единству»

