В Центральном парке появился редкий и очень маленький речной селезень

Жители города регулярно наблюдают за необычной парой крошечного селезня и кряквы, которые неразлучны и каждый день проводят вместе.

Фото «Тульских парков».

На пруду в Белоусовском парке заметили самого маленького речного селезня России — чирка-свистунка. Внимательные посетители увидели, что он начал ухаживать за местной кряквой и теперь вместе они проводят практически все время.

Чирок-свистунок — очень миниатюрная и яркая птица длиной не более 38 сантиметров, со звонким свистящим голосом. В природе такие птицы иногда скрещиваются с другими видами, хотя это происходит нечасто.

Интересно, что в ближайшие месяцы у них могут появиться необычные утята — гибриды, которых жители города смогут наблюдать на местном пруду.

сегодня, в 17:32 +8
Другие статьи по темам
Место
Центральный парк Белоусова
Прочее
маленький речной селезень
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 130 1931 4
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
сегодня, в 14:25, 36 1072 -14
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов
Жизнь Тулы и области
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов
сегодня, в 17:03, 27 330 -3
В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области
Дежурная часть
В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области
сегодня, в 15:53, 29 1967 1

