В Центральном парке появился редкий и очень маленький речной селезень

Жители города регулярно наблюдают за необычной парой крошечного селезня и кряквы, которые неразлучны и каждый день проводят вместе.

Фото «Тульских парков».

На пруду в Белоусовском парке заметили самого маленького речного селезня России — чирка-свистунка. Внимательные посетители увидели, что он начал ухаживать за местной кряквой и теперь вместе они проводят практически все время.

Чирок-свистунок — очень миниатюрная и яркая птица длиной не более 38 сантиметров, со звонким свистящим голосом. В природе такие птицы иногда скрещиваются с другими видами, хотя это происходит нечасто.

Интересно, что в ближайшие месяцы у них могут появиться необычные утята — гибриды, которых жители города смогут наблюдать на местном пруду.