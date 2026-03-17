  В трех районах Тульской области на сайтах отсутствуют данные о сборе ртутных ламп
В трех районах Тульской области на сайтах отсутствуют данные о сборе ртутных ламп

Главы получили представления.

Фото из архива Myslo.

Тульская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения законодательства о безопасной утилизации отходов I и II классов опасности в Каменском, Киреевском и Одоевском районах. 

Проверка показала, что на официальных сайтах перечисленных районов отсутствует обязательная информация о пунктах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, что нарушает требования действующего законодательства.

«Применение ртутных ламп требует их надлежащего хранения, подключения и утилизации. Неосторожное обращение с такими изделиями может представлять серьезную угрозу для окружающей среды в целом, а также для здоровья человека и животных. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов», — отметили в региональном ведомстве. 

Главы трёх районов получили представления. 

Кроме того, в отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждены дела об административных правонарушениях. Дела направили в суд.

сегодня, в 11:23 0
