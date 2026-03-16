В Туле 26 студентов-педагогов будут получать именные стипендии

Распоряжение об этом подписал глава регионального правительства Михаил Пантелеев.

В Туле 26 студентов-педагогов будут получать именные стипендии
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Тульской области учреждены именные правительственные стипендии для студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки. Ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей с 1 марта по 30 июня будут получать 26 человек.

Список стипендиатов выглядит так: Кирилл Абрамов, Михаил Борисов, Юлия Веселова, Дарья Выборнова, Софья Горохова, Анастасия Денисова, Екатерина Задкова, Татьяна Калинкина, Карина Кожакина, Мария Крючкова, Александра Лукутина, Марина Маркова, Валерия Матвеева, Татьяна Матвеева, Екатерина Морозова, Анастасия Паршина, Владислав Поляков, Яна Прыткова, Ксения Ракитянская, Катерина Родичева, Никита Суслов, Анастасия Терехова, Виктория Трифонова, Екатерина Ульченко, Элья Чиркинян и Кирилл Шубин.

