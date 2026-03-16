  В Плавске из-за антисанитарии опечатали кафе «Восточный дворик» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
В Плавске из-за антисанитарии опечатали кафе «Восточный дворик»

Владельцу заведения предстоит разбирательство по нескольким административным делам.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Тульской области

Специалисты щекинского отдела регионального Управления Роспотребнадзора проверили работу кафе «Восточный Дворик» в Плавске. В итоге были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства:

В заведении отсутствовал производственный контроль, продукты хранились без маркировки и сопроводительной документации, соблюдение условий хранения никем не контролировалась. В кафе не была обеспечена поточность технологических процессов, не хватало оборудования, а работники вовремя не проходили медосмотр.

Кроме того, после проверки выяснилось, что владелец заведения не сообщил в Роспотребнадзор о начале работы кафе. Судебные приставы сразу же выехали по месту нахождения организации общепита и опечатали помещение. 

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела.Ему разъяснено, что неисполнение требований решения суда грозит штрафными санкциями.

 

сегодня, в 20:14 +1
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской области нарушение санитарных норм кафе общепит административное приостановление деятельности
Место
Тульская область Плавск
«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области
сегодня, в 13:56, 79 1999 -16
«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 
Жизнь Тулы и области
«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 
сегодня, в 12:11, 48 3671 -28
«Интересуйтесь, на что жалуются люди»: Миляев велел чиновникам отслеживать жалобы туляков заранее
Жизнь Тулы и области
«Интересуйтесь, на что жалуются люди»: Миляев велел чиновникам отслеживать жалобы туляков заранее
сегодня, в 14:30, 34 1081 -9
На Косогорском металлургическом заводе снова произошло возгорание
Дежурная часть
На Косогорском металлургическом заводе снова произошло возгорание
сегодня, в 20:15, 28 1640 1

На Косогорском металлургическом заводе снова произошло возгорание
На Косогорском металлургическом заводе снова произошло возгорание
В Туле 26 студентов-педагогов будут получать именные стипендии
В Туле 26 студентов-педагогов будут получать именные стипендии

