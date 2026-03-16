В Плавске из-за антисанитарии опечатали кафе «Восточный дворик»

Специалисты щекинского отдела регионального Управления Роспотребнадзора проверили работу кафе «Восточный Дворик» в Плавске. В итоге были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства:

В заведении отсутствовал производственный контроль, продукты хранились без маркировки и сопроводительной документации, соблюдение условий хранения никем не контролировалась. В кафе не была обеспечена поточность технологических процессов, не хватало оборудования, а работники вовремя не проходили медосмотр.

Кроме того, после проверки выяснилось, что владелец заведения не сообщил в Роспотребнадзор о начале работы кафе. Судебные приставы сразу же выехали по месту нахождения организации общепита и опечатали помещение.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела.Ему разъяснено, что неисполнение требований решения суда грозит штрафными санкциями.