  На ул. Плеханова в Туле встали трамваи
На ул. Плеханова в Туле встали трамваи

В районе дома № 143 собралось как минимум пять вагонов.

На ул. Плеханова в Туле встали трамваи

Вечером 12 марта в районе дома № 143 по ул. Плеханова остановилось движение трамваев. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. 

Прекращено движение как минимум пяти вагонов, следовавших в сторону стадиона «Металлург».

сегодня, в 19:40 +2
