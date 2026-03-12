На ул. Плеханова в Туле встали трамваи

В районе дома № 143 собралось как минимум пять вагонов.

Вечером 12 марта в районе дома № 143 по ул. Плеханова остановилось движение трамваев. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

Прекращено движение как минимум пяти вагонов, следовавших в сторону стадиона «Металлург».