Туляки массово жалуются на Wildberries: количество претензий выросло на 14%

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в 2025 году рассмотрело 3851 обращение по защите прав потребителей, что на 16% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего жаловались на торговлю товарами (51,6%). Выросло число претензий к маркетплейсам (+14%), особенно часто претензии были связаны с Wildberries — 387 обращений.

Основные причины жалоб:

Продавцы отказываются возвращать деньги за бракованные товары, требуют доказательства производственного брака, хотя по закону продавец обязан сам подтвердить наличие недостатков.

Возврат качественного товара невозможен, если покупатель сначала забрал покупку в пункте выдачи, а позже решил вернуть её в течение положенных семи дней.

Деньги за дефектные товары возвращаются несвоевременно.

Часто нарушаются сроки доставки, курьера долго ждут, либо отправленный обратно товар никто не забирает.

Приходит товар, не соответствующий заявленному описанию, возникают трудности с возвратом оплаты.

Сотрудники пунктов выдачи проявляют грубость, провоцируют конфликты, иногда неправомерно снимают деньги с карт покупателей.

В результате жалоб Роспотребнадзор предупредил 25 продавцов, реализующих товары на маркетплейсах, о недопустимости нарушений закона.

«Одно обращение послужило поводом для обращения в суд к маркетплейсу „Вайлдберриз“, который списал денежные средства с банковской карты потребителя за обратную доставку 117 наименований товаров, оформленных вследствие произошедшего технического сбоя в приложении интернет-магазина», — рассказали в региональном ведомстве.

Потребителю вернули всю сумму, компенсировали моральный ущерб. Всего было подано семь судебных исков, общая сумма возмещения составила 260 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда.