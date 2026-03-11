  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки массово жалуются на Wildberries: количество претензий выросло на 14% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки массово жалуются на Wildberries: количество претензий выросло на 14%

Продавцы отказываются возвращать деньги и грубят.

Туляки массово жалуются на Wildberries: количество претензий выросло на 14%

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в 2025 году рассмотрело 3851 обращение по защите прав потребителей, что на 16% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего жаловались на торговлю товарами (51,6%). Выросло число претензий к маркетплейсам (+14%), особенно часто претензии были связаны с Wildberries — 387 обращений.

Основные причины жалоб:

  • Продавцы отказываются возвращать деньги за бракованные товары, требуют доказательства производственного брака, хотя по закону продавец обязан сам подтвердить наличие недостатков.
  • Возврат качественного товара невозможен, если покупатель сначала забрал покупку в пункте выдачи, а позже решил вернуть её в течение положенных семи дней.
  • Деньги за дефектные товары возвращаются несвоевременно.
  • Часто нарушаются сроки доставки, курьера долго ждут, либо отправленный обратно товар никто не забирает.
  • Приходит товар, не соответствующий заявленному описанию, возникают трудности с возвратом оплаты.
  • Сотрудники пунктов выдачи проявляют грубость, провоцируют конфликты, иногда неправомерно снимают деньги с карт покупателей.

В результате жалоб Роспотребнадзор предупредил 25 продавцов, реализующих товары на маркетплейсах, о недопустимости нарушений закона.

«Одно обращение послужило поводом для обращения в суд к маркетплейсу Вайлдберриз, который списал денежные средства с банковской карты потребителя за обратную доставку 117 наименований товаров, оформленных вследствие произошедшего технического сбоя в приложении интернет-магазина», — рассказали в региональном ведомстве. 

Потребителю вернули всю сумму, компенсировали моральный ущерб. Всего было подано семь судебных исков, общая сумма возмещения составила 260 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
маркетплейсы жалобы Управление Роспотребнадзора по Тульской области
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
сегодня, в 07:00, 46 802 3
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
Жизнь Тулы и области
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
сегодня, в 08:00, 42 2436 9
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
вчера, в 11:04, 92 3457 -11
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
вчера, в 21:28, 40 3120 -7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Представители «Оргсинтеза» посетили Совет Федерации и Государственную Думу
Представители «Оргсинтеза» посетили Совет Федерации и Государственную Думу
В Киреевском районе водитель на Daewoo Nexia снес 64-летнего пешехода
В Киреевском районе водитель на Daewoo Nexia снес 64-летнего пешехода

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.