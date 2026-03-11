Туляки массово жалуются на Wildberries: количество претензий выросло на 14%

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в 2025 году рассмотрело 3851 обращение по защите прав потребителей, что на 16% больше, чем в 2024 году.
Чаще всего жаловались на торговлю товарами (51,6%). Выросло число претензий к маркетплейсам (+14%), особенно часто претензии были связаны с Wildberries — 387 обращений.
Основные причины жалоб:
- Продавцы отказываются возвращать деньги за бракованные товары, требуют доказательства производственного брака, хотя по закону продавец обязан сам подтвердить наличие недостатков.
- Возврат качественного товара невозможен, если покупатель сначала забрал покупку в пункте выдачи, а позже решил вернуть её в течение положенных семи дней.
- Деньги за дефектные товары возвращаются несвоевременно.
- Часто нарушаются сроки доставки, курьера долго ждут, либо отправленный обратно товар никто не забирает.
- Приходит товар, не соответствующий заявленному описанию, возникают трудности с возвратом оплаты.
- Сотрудники пунктов выдачи проявляют грубость, провоцируют конфликты, иногда неправомерно снимают деньги с карт покупателей.
В результате жалоб Роспотребнадзор предупредил 25 продавцов, реализующих товары на маркетплейсах, о недопустимости нарушений закона.
«Одно обращение послужило поводом для обращения в суд к маркетплейсу „Вайлдберриз“, который списал денежные средства с банковской карты потребителя за обратную доставку 117 наименований товаров, оформленных вследствие произошедшего технического сбоя в приложении интернет-магазина», — рассказали в региональном ведомстве.
Потребителю вернули всю сумму, компенсировали моральный ущерб. Всего было подано семь судебных исков, общая сумма возмещения составила 260 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда.