За ночь силы ПВО уничтожили 124 беспилотника

Пять из них сбили в небе над Тульской областью.

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 124 украинских беспилотника самолетного типа. Пять из них сбили в небе на Тульской областью. 

  • 29 БПЛА – над территорией Брянской области, 
  • 15 БПЛА – над территорией Орловской области, 
  • 11 БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • 9 БПЛА – над территорией Рязанской области, 
  • 8 БПЛА – над территорией Калужской области, 
  • 7 БПЛА – над территорией Воронежской области, 
  • 6 БПЛА – над территорией Курской области, 
  • 6 БПЛА – над территорией Ростовской области, 
  • 6 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 
  • 6 БПЛА – над территорией Республики Крым, 
  • 5 БПЛА – над территорией Самарской области, 
  • 3 БПЛА – над территорией Липецкой области,
  • 3 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 1 БПЛА, летевший на Москву, 
  • 2 БПЛА – над территорией Саратовской области,
  • 2 БПЛА – над территорией Ульяновской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Ивановской области.

сегодня, в 10:05 −1
