За ночь силы ПВО уничтожили 124 беспилотника

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 124 украинских беспилотника самолетного типа. Пять из них сбили в небе на Тульской областью.
- 29 БПЛА – над территорией Брянской области,
- 15 БПЛА – над территорией Орловской области,
- 11 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 9 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- 8 БПЛА – над территорией Калужской области,
- 7 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 6 БПЛА – над территорией Курской области,
- 6 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- 6 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
- 6 БПЛА – над территорией Республики Крым,
- 5 БПЛА – над территорией Самарской области,
- 3 БПЛА – над территорией Липецкой области,
- 3 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 1 БПЛА, летевший на Москву,
- 2 БПЛА – над территорией Саратовской области,
- 2 БПЛА – над территорией Ульяновской области,
- 1 БПЛА – над территорией Ивановской области.