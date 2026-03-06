Владимир Путин поздравил тульских работниц оборонных заводов с 8 Марта в Кремле

Фото kremlin.ru.

Накануне Международного женского дня, 8 Марта, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с женщинами разных профессий, среди которых были военнослужащие, врачи, корреспонденты и представительницы трудовых коллективов.

Среди приглашенных присутствовали две тулячки — Марина Киселева и Юлия Потетюрина, работницы оборонных заводов региона.

Марина Киселева работает слесарем механосборочных работ на предприятии, где трудилась с 18 лет. Ее трудовой стаж отмечен единственной записью в трудовой книжке, демонстрируя постоянство и преданность профессии. Семья Марины также знаменита своим вкладом в оборону страны: общий стаж семьи Киселёвых составляет 316 лет.

Юлия Потетюрина работает монтажницей радиоаппаратуры на старейшем предприятии Тульской области. Ее слова о высоком чувстве ответственности и гордости за свою профессию вызывают восхищение.

Встреча стала поводом для поздравления с праздником и признания вклада женщин в развитие страны.