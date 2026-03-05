Тульский «Арсенал» со счётом 1:2 уступил «Локомотиву»

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Тульский «Арсенал» встретился со столичным «Локомотивом» в рамках 2-го этапа «Путь регионов» четвертьфинала Кубка России. Туляки вышли на поле следующим составом: Цулая, Большаков, Ботака, Попов, Пенчиков, Рейес, Алинви, Гулиев, Брнович, Максимов и Пуцко.

На 32-й минуте железнодорожники открыли счёт – 0:1. Спустя четыре минуты в ворота «Арсенала» залетел второй мяч. На последней минуте первого тайма Большаков поразил ворота москвичей – 1:2.

Во второй части игры на поле вместо Максимова и Алинви вышли Игнатьев и Цараев. К сожалению, за время второго тайма счёт не изменился. Итог – 1:2 в пользу «Локомотива».