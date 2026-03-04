Тульский педагог получил федеральную награду в сфере просвещения

В Национальном центре «Россия» прошла церемония вручения награды «Знание. Премия» — главной просветительской награды страны от Российского общества «Знание».

В номинации «Народный выбор» победил педагог-организатор Донского политехнического колледжа Роман Вепринцев. Статуэтку ему вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Роман разработал первый всероссийский онлайн-курс по ведению соцсетей для преподавателей — его прошло более 800 человек из 72 регионов России и стран СНГ. Педагог также развивает профориентационные проекты и курирует работу студенческих медиацентров в колледжах Тульской области.

С победой Романа Вепринцева поздравил губернатор региона Дмитрий Миляев, поблагодарив всех, кто поддержал кандидата в народном голосовании.