Около 2,5 тысячи тульских выпускников потренировались сдавать ЕГЭ

Следующая тренировка пройдет 14 мая.

Около 2,5 тысячи тульских выпускников потренировались сдавать ЕГЭ
Фото министерства образования Тульской области.

Сегодня, 4 марта, в Тульской области прошла очередная тренировка по подготовке к сдаче ЕГЭ. Учащиеся одиннадцатых классов получили возможность испытать процедуру экзамена и попробовать выполнить задания по любому предмету, который предстоит сдать в формате ЕГЭ. 

Тренировки проходили во всех пунктах проведения экзаменов, находящихся в образовательных учреждениях. В них участвовало около 2,5 тысячи одиннадцатиклассников.

«Сегодня в тренировке участвуют также одиннадцатиклассники, пробуют свои силы, знакомятся с правилами проведения ЕГЭ, чтобы уже во время реального экзамена знать, что происходит, и меньше волноваться. Еще одной важной задачей таких тренировок является обучение педагогов, которые будут задействованы во время экзаменов. На тренировочном испытании они отработают технологические процессы экзамена в соответствии с инструкциями», — рассказала замминистра образования Людмила Сорокина.

В ходе тестирования специалисты проверяли работу различных технологических процессов, связанных с проведением ЕГЭ: 

  • передача комплектов заданий по защищённым каналам;
  • печать и сканирование бланков экзаменационных материалов;
  • эффективность работы камер видеонаблюдения;
  • тестирование программного обеспечения на платформе Linux.

Следующая всероссийская тренировка назначена на 14 мая, также проведут еще пять региональных тренировок перед началом основного этапа ЕГЭ.

Место
Тульская область
Прочее
ЕГЭ подготовка тестирование
