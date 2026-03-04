Около 2,5 тысячи тульских выпускников потренировались сдавать ЕГЭ

Фото министерства образования Тульской области.

Сегодня, 4 марта, в Тульской области прошла очередная тренировка по подготовке к сдаче ЕГЭ. Учащиеся одиннадцатых классов получили возможность испытать процедуру экзамена и попробовать выполнить задания по любому предмету, который предстоит сдать в формате ЕГЭ.

Тренировки проходили во всех пунктах проведения экзаменов, находящихся в образовательных учреждениях. В них участвовало около 2,5 тысячи одиннадцатиклассников.

«Сегодня в тренировке участвуют также одиннадцатиклассники, пробуют свои силы, знакомятся с правилами проведения ЕГЭ, чтобы уже во время реального экзамена знать, что происходит, и меньше волноваться. Еще одной важной задачей таких тренировок является обучение педагогов, которые будут задействованы во время экзаменов. На тренировочном испытании они отработают технологические процессы экзамена в соответствии с инструкциями», — рассказала замминистра образования Людмила Сорокина.

В ходе тестирования специалисты проверяли работу различных технологических процессов, связанных с проведением ЕГЭ:

передача комплектов заданий по защищённым каналам;

печать и сканирование бланков экзаменационных материалов;

эффективность работы камер видеонаблюдения;

тестирование программного обеспечения на платформе Linux.

Следующая всероссийская тренировка назначена на 14 мая, также проведут еще пять региональных тренировок перед началом основного этапа ЕГЭ.