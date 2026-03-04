  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев подвел итоги визита тульской делегации в Ленинградскую область - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев подвел итоги визита тульской делегации в Ленинградскую область

По словам губернатора, регионы будут развивать сотрудничество в сфере промышленной кооперации, а также в социальных и гуманитарных вопросах.

Дмитрий Миляев подвел итоги визита тульской делегации в Ленинградскую область
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В рамках визита состоялись рабочие встречи главы региона с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Также делегация посетила Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, осмотрели учебно-тренировочный центр «Кавголово». Дмитрий Миляев провел выездное заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту на тему развития официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Дмитрий Вячеславович отметил, что межрегиональное сотрудничество последовательно расширяется, а личные встречи с обменом опытом – лучший инструмент для этого.

На рабочей встрече с Алексеем Миллером обсуждались вопросы развития газификации и догазификации. Уровень газификации Тульской области составляет около 86%, (в целом по стране - 75%).  Созданы условия для газификации порядка 6800 домов в 15 муниципальных районах, а также в Туле, Новомосковске, Алексине и Ефремове. В ближайшие пять лет планируется подвести голубок топлиов к 167 населённым пунктам. Планируется, что к 2030 году уровень газификации региона превысит 90%.

В рамках программы «Газпром – детям» в Тульской области построены пять крупных спортивных объектов, установлены 155 многофункциональных площадок.

Дмитрий Миляев отметил, что в рамках визита делегация посетила Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области – один из объектов Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Для Тульской области эта тема особенно важна, опыт ленинградских коллег будет полезен для развития проекта «Герой 71».

– Мы будем развивать сотрудничество с Ленинградской областью в сфере промышленной кооперации, а также в социальном, гуманитарном направлении. Будет совместно проводить мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, – сказал Дмитрий Миляев.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:27 −5
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской области сотрудничество с Ленинградской областью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область Ленинградская область
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей
вчера, в 12:11, 195 4132 -6
Александр Потапенко: «Переговоры между США и Россией из-за конфликта с Ираном – это убаюкивание»
Жизнь Тулы и области
Александр Потапенко: «Переговоры между США и Россией из-за конфликта с Ираном – это убаюкивание»
вчера, в 18:13, 72 1131 -19
В Туле на корректировку проекта по реконструкции Калужского шоссе потратят более 107 млн рублей
Жизнь Тулы и области
В Туле на корректировку проекта по реконструкции Калужского шоссе потратят более 107 млн рублей
вчера, в 11:08, 95 2152 -3
Тест: угадайте известных туляков по очкам!
Тесты
Тест: угадайте известных туляков по очкам!
вчера, в 14:00, 35 2446 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 5 марта
Какие дома Тулы будут обесточены 5 марта

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.