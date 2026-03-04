Дмитрий Миляев подвел итоги визита тульской делегации в Ленинградскую область

По словам губернатора, регионы будут развивать сотрудничество в сфере промышленной кооперации, а также в социальных и гуманитарных вопросах.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В рамках визита состоялись рабочие встречи главы региона с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Также делегация посетила Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, осмотрели учебно-тренировочный центр «Кавголово». Дмитрий Миляев провел выездное заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту на тему развития официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Дмитрий Вячеславович отметил, что межрегиональное сотрудничество последовательно расширяется, а личные встречи с обменом опытом – лучший инструмент для этого.

На рабочей встрече с Алексеем Миллером обсуждались вопросы развития газификации и догазификации. Уровень газификации Тульской области составляет около 86%, (в целом по стране - 75%). Созданы условия для газификации порядка 6800 домов в 15 муниципальных районах, а также в Туле, Новомосковске, Алексине и Ефремове. В ближайшие пять лет планируется подвести голубок топлиов к 167 населённым пунктам. Планируется, что к 2030 году уровень газификации региона превысит 90%.

В рамках программы «Газпром – детям» в Тульской области построены пять крупных спортивных объектов, установлены 155 многофункциональных площадок.

Дмитрий Миляев отметил, что в рамках визита делегация посетила Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области – один из объектов Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Для Тульской области эта тема особенно важна, опыт ленинградских коллег будет полезен для развития проекта «Герой 71».

– Мы будем развивать сотрудничество с Ленинградской областью в сфере промышленной кооперации, а также в социальном, гуманитарном направлении. Будет совместно проводить мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, – сказал Дмитрий Миляев.