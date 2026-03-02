В Тульской области педагоги поборются за 12 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На рабочем совещании губернатора с органами исполнительной власти министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что заявки на участие в конкурсе принимаются от команд из пяти человек. В числе участников – советники директоров, педагоги-наставники, учителя-предметники и педагоги дополнительного образования.

Конкурс проводился в четырех номинациях: дошкольные, общеобразовательные, организации дополнительного образования детей и среднего профессионального образования. В составы команд также должны войти молодые педагоги, участвующие в проекте «ПРОстажер».

Прием заявок от участников будет проходить до 31 марта. С апреля по сентябрь пройдет отборочный заочный тур, в октябре-ноябре – очный.

По поручению Дмитрия Миляева призовой фонд конкурса был увеличен вдвое – с 6 до 12 млн рублей. Участники, занявшие первое место, получат по 300 тысяч рублей на каждого члена команды, за второе – по 200 тысяч, за третье – по сто.

Глава региона поручил Оксане Осташко организовать в конкурсе отдельную номинацию для учащихся педагогических классов.

– Ребята, которые участвуют в конкурсах и добиваются успеха, должны находиться в центре нашего внимания. Важно сохранять их интерес, предлагая участие в различных мероприятиях и конкурсах, – подчеркнул он.