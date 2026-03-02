Суд огласил заочный приговор уроженке Тулы политологу Екатерине Шульман*

Она приговорена к году лишения свободы и на три года лишена права администрирования интернет-ресурсов.

Мещанский районный суд столицы огласил заочный приговор уроженке Тульской области политологу Екатерине Шульман.*

За уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента ей назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, на три года ей запрещено администрировать какие-либо интернет-ресурсы.

Будучи признанной иностранным агентом в апреле 2022 года и, несмотря на наличие административных штрафов за нарушение законодательства об иноагентах, Шульман продолжала публиковать материалы без соответствующей обязательной маркировки.

*Екатерина Шульман признана Минюстом РФ иностранным агентом, а также внесена в перечень террористов и экстремистов.