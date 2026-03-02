  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Суд огласил заочный приговор уроженке Тулы политологу Екатерине Шульман* - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Суд огласил заочный приговор уроженке Тулы политологу Екатерине Шульман*

Она приговорена к году лишения свободы и на три года лишена права администрирования интернет-ресурсов.

Суд огласил заочный приговор уроженке Тулы политологу Екатерине Шульман*

Мещанский районный суд столицы огласил заочный приговор уроженке Тульской области политологу Екатерине Шульман.*

За уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента ей назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, на три года ей запрещено администрировать какие-либо интернет-ресурсы.

Будучи признанной иностранным агентом в апреле 2022 года и, несмотря на наличие административных штрафов за нарушение законодательства об иноагентах, Шульман продолжала публиковать материалы без соответствующей обязательной маркировки.

*Екатерина Шульман признана Минюстом РФ иностранным агентом, а также внесена в перечень террористов и экстремистов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:32 −14
Другие статьи по темам
Событие
приговор суда иностранный агент нарушение законодательства
Место
Тульская область Москва
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
Жизнь Тулы и области
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
сегодня, в 13:19, 104 2295 -6
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
Жизнь Тулы и области
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
сегодня, в 12:32, 66 1768 -4
Миляев представил пять новых министров Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев представил пять новых министров Тульской области
сегодня, в 11:27, 71 6484 -2
С 1 апреля в Тульской области вводят ограничения для большегрузов
Жизнь Тулы и области
С 1 апреля в Тульской области вводят ограничения для большегрузов
сегодня, в 17:35, 40 723 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области педагоги поборются за 12 млн рублей
В Тульской области педагоги поборются за 12 млн рублей
На ул. Н. Руднева «хитрый» водитель создал помеху движению
На ул. Н. Руднева «хитрый» водитель создал помеху движению

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.