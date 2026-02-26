Осенью в Туле появится новое общественное пространство – сквер «Встреча»

Он будет создан по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел рабочее совещание, на котором рассмотрели проект благоустройства сквера на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова. Это общественное пространство стало победителем рейтингового голосования в прошлом году, за него отдали голоса более 32 тысяч туляков.

Планируется выложить территорию тротуарной плиткой, установить уличное освещение, скамейки, урны, детское игровое и спортивное оборудование, подвесные качели, памятный стенд. Кроме того, будет отремонтирован постамент памятника, а территория – озеленена.

Обновлённое пространство будет разделено на четыре локации: «зону ожидания», «игровую», «памятную» заны и «набережную».

В «зоне ожидания» планируют установить информационное табло с расписанием поездов, удобные парковые скамейки, парклеты, оборудованные места для чемоданов и качели с навесами.

В игровой зоне сделают резиновое покрытие и установят игровой комплекс «Паровоз». На «набережной», вдоль реки, проложат дорожки, благоустроят береговые склоны с обеих сторон, установят лавочки, урны и ограждение.

В «памятной» зоне вдоль боковых дорожек, лучами входящих в центральную аллею, высадят кустарник, газон оформят вечнозелеными растениями. Запланированы также ремонтные работы подиумного основания памятного камня и замена гранитной облицовки. В сквере планируют высадить липы, ивы, ели, глобозу, клёны, иргу, черемуху, можжевельник и другие культуры.

– Это общественное пространство нуждалось в обновлении. На это был запрос от наших жителей. К благоустройству сквера приступят с началом строительного сезона. Все работы необходимо проводить качественно, в установленные сроки, чтобы на выходе получить красивое, комфортное пространство, которое будет востребовано туляками любого возраста, – отметил Илья Беспалов.