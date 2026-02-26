  1. Моя Слобода
новости
новости
Где в Туле отключат свет 27 февраля

В пятницу в областном центре запланированы ремонтные работы.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 34-а,
  • ул. Ф. Энгельса, 53, 53-б,
  • ул. Ф. Энгельса, 16,
  • ул. Бундурина, 3,
  • ул. Пушкинская, 30, 32,
  • ул. Свободы, 11,
  • ул. Каминского, 31, 41,
  • ул. М. Смирнова 1-31 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • Хлебная площадь, 6-18, 5-а, 6-б, 6-в, 15-а, 18-а,
  • ул. Оборонная, 40/1,
  • ул. Колетвинова, 1, 2, 6,
  • ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 10-а,
  • ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
  • пер. Прохладный, 40-а,
  • Щёкинское шоссе, 57,
  • ул. Прудная, 2-22,
  • ул. Коксовая, 29,
  • ул. Галкина, 25, 25-а, 27, 29,
  • ул. М. Горького, 1-а.

сегодня, в 22:00
