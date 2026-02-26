Где в Туле отключат свет 27 февраля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 34-а,
- ул. Ф. Энгельса, 53, 53-б,
- ул. Ф. Энгельса, 16,
- ул. Бундурина, 3,
- ул. Пушкинская, 30, 32,
- ул. Свободы, 11,
- ул. Каминского, 31, 41,
- ул. М. Смирнова 1-31 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- Хлебная площадь, 6-18, 5-а, 6-б, 6-в, 15-а, 18-а,
- ул. Оборонная, 40/1,
- ул. Колетвинова, 1, 2, 6,
- ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 10-а,
- ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
- пер. Прохладный, 40-а,
- Щёкинское шоссе, 57,
- ул. Прудная, 2-22,
- ул. Коксовая, 29,
- ул. Галкина, 25, 25-а, 27, 29,
- ул. М. Горького, 1-а.