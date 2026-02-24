  1. Моя Слобода
Тулячка задолжала по алиментам своим 6 детям больше миллиона рублей

Женщине пригрозили уголовной ответственностью.

Фото УФССП по Тульской области.

В Тульской области судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении 36-летней женщины, задолжавшей алименты на содержание шестерых детей.

Гражданка не работала официально и уклонялась от обязанности платить алименты, накопив задолженность более 1 млн рублей. Кроме того, она игнорировала вызовы судебного пристава.

В результате женщину принудительно доставили в отделение ФССП, где составили протокол об административном правонарушении. Женщине назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

В случае повторного уклонения от уплаты алиментов должнице грозит уже уголовная ответственность.

сегодня, в 14:42 0
«Цены перегреты, но новостройки в Туле не подешевеют никогда»: риелтор о рынке недвижимости — 2026
«Цены перегреты, но новостройки в Туле не подешевеют никогда»: риелтор о рынке недвижимости — 2026
В Тульской области пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Тульской области пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ

