Как будут работать почтовые отделения в праздничные выходные

Фото Алексея Пирязева.

23 февраля станет выходным днем для большинства отделений Почты России в Тульской области. В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Некоторые почтовые отделения в Туле будут работать 23 февраля по установленному режиму:

300000 — пр. Ленина, 33,

300004 — ул. Кирова, 157,

300026- пр. Ленина, д. 119,

300028 — ул. Макаренко, 12,

300036 — ул. Маршала Жукова, 14,

300041 — Красноармейский пр., 2.

22 февраля, в предпраздничный день, почтовые отделения закончат работу на час раньше, кроме дежурных офисов.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте или в мобильном приложении компании.