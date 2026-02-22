  1. Моя Слобода
Как будут работать почтовые отделения в праздничные выходные

Опубликован график работы.

Фото Алексея Пирязева.

23 февраля станет выходным днем для большинства отделений Почты России в Тульской области. В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. 

Некоторые почтовые отделения в Туле будут работать 23 февраля по установленному режиму:

  • 300000 — пр. Ленина, 33,
  • 300004 — ул. Кирова, 157,
  • 300026- пр. Ленина, д. 119,
  • 300028 — ул. Макаренко, 12,
  • 300036 — ул. Маршала Жукова, 14,
  • 300041 — Красноармейский пр., 2.

22 февраля, в предпраздничный день, почтовые отделения закончат работу на час раньше, кроме дежурных офисов.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте или в мобильном приложении компании.

Фотограф:
сегодня, в 13:16 0
Место
Тула
Прочее
Почта России
