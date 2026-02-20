В Туле полицейские и школьники почтили память Героя России Дмитрия Горшкова

21 февраля старшему лейтенанту милиции Дмитрию Горшкову могло бы исполниться 55 лет.

В Тульском Центре образования № 1 - гуманитарно-математического лицея, носящего имя Героя России Дмитрия Горшкова, прошли масштабные памятные мероприятия. Накануне 55-летия со дня рождения милиционера в лицее, где он учился, побывали его коллеги.

Сотрудники тульской полиции провели для лицеистов «Уроки мужества», рассказали ребятам о подвиге старшего лейтенанта милиции. Кроме того, для юных туляков была развернута выставка оружия, стоящего на вооружении органов внутренних дел.

Силовики продемонстрировали современные образцы спецсредств, рассказали о тактико-технических характеристиках вооружения и специфике службы в современных условиях.

Перед учащимися выступил начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Тульской области полковник Валерий Козенко. Он поздравил ребят с наступающим Днем защитника Отечества и обратился к ним с напутственным словом:

— Подвиг Дмитрия Горшкова — это пример самопожертвования. Спасая товарища из-под вражеского огня, он показал, что такое настоящая верность долгу. Наша задача — пронести память о нём через годы, — подчеркнул полковник Козенко.

Все собравшиеся почтили память Дмитрия минутой молчания, а затем возложили алые гвоздики к портрету Героя России.

справка myslo

Дмитрий Евгеньевич Горшков родился 21 февраля 1971 года в Туле. 10 сентября 1999 года в ходе сражения за село Чабанмахи Буйнакского района Дагестана Дмитрий под шквальным огнем боевиков выносил с поля боя раненого сослуживца и был смертельно ранен снайпером.

Указом Президента Российской Федерации № 1745 от 30 декабря 1999 года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, старшему лейтенанту милиции Горшкову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Дмитрий Горшков похоронен на Аллее Славы Тульского городского кладбища. Его имя навечно занесено в списки личного состава УМВД России по Тульской области.