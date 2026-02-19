Въездная стела Тулы вошла в тройку лучших в стране

В народном голосовании участвовали более четырех миллионов человек.

Фото Алексея Пирязева.

В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Стела Тулы заняла третье место в номинации «Въездные стелы» среди реализованных проектов больших городов.

Стела расположена в Центральном округе. В 1941 году там шли ожесточенные бои, проходил рубеж обороны Тулы. Рядом находятся памятники «Тулякам, ушедшим в бессмертие» и героям-энергетикам.

«Золотая звезда — это память о мужестве защитников города, которые сыграли ключевую роль в разгроме врага под Москвой. Герб Тулы — напоминание об оружейном наследии и вековых традициях мастеров», — рассказали в администрации Тулы.

Всего на конкурс поступило 970 заявок из 89 регионов России, а в народном голосовании приняло участие более четырех миллионов человек.